(Özel) Taş Yapı'nın üç yıldır bitmeyen temel kazma çalışması havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Taş Yapı'nın üç yıldır bitmeyen temel kazma çalışması havadan görüntülendi - Son Dakika

(Özel) Taş Yapı'nın üç yıldır bitmeyen temel kazma çalışması havadan görüntülendi

6 saat önce

II. Abdulhamit'in 1894 yılında Bulgar Vakfı'na bağışladığı Şişli'deki 59 dönüm araziye Taş Yapı tarafından lüks rezidans ve AVM yapılmak için başlatılan temel kazma çalışmaları yaklaşık üç yıldır devam ediyor.

(Özel) Taş Yapı'nın üç yıldır bitmeyen temel kazma çalışması havadan görüntülendi, System.String[]

II. Abdulhamit'in 1894 yılında Bulgar Vakfı'na bağışladığı Şişli'deki 59 dönüm araziye Taş Yapı tarafından lüks rezidans ve AVM yapılmak için başlatılan temel kazma çalışmaları yaklaşık üç yıldır devam ediyor. Şehrin göbeğinde yapılmak istenen lüks rezidans ve AVM için iki yıldır aralıksız devam eden temel kazma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.


Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin de içinde bulunduğu Şişli Mecidiyeköy'deki arazinin Bulgar Eksharlığı Ordodoks Kilisesi Vakfı'na iade edilmesinin ardından, Taş Yapı alana lüks rezidans ve AVM olarak kullanılacak kuleler yapmak için yaklaşık üç yıl önce temel kazma çalışması başlattı. Çalışmaların başlamasının üzerinden üç yıl geçmesine ve çalışmaların aralıksız devam etmesine ragmen arazi üzerindeki temel kazma çalışmaları tamamlanamadı. Temel kazma çalışmalarının bu denli uzun sürmesi projenin büyüklüğünü ortaya koyarken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Şehrin göbeğine yapılacak olan lüks rezidans ve AVM'nin şehir trafiğini ve ruhunu olumsuz etkileyeceği ifade edilirken, çalışmaların aralıksız şekilde devam etmesinin çevredeki vatandaşları tedirgin ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Endüstri Meslek Lisesi, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
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