Son Dakika Haberleri: (Özel) Taşköprülü üreticiler sarımsak fiyatlarından memnun
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(Özel) Taşköprülü üreticiler sarımsak fiyatlarından memnun

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyada en kalitelisi üretilen ve bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği sarımsağın kilosu 18 ila 40 TL arasında satılıyor.

(Özel) Taşköprülü üreticiler sarımsak fiyatlarından memnun, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyada en kalitelisi üretilen ve bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği sarımsağın kilosu 18 ila 40 TL arasında satılıyor. Aşırı yağmur ve dolu nedeniyle rekolte kaybı yaşayan üreticiler ise fiyatlardan memnun.


Taşköprü ilçesinde her hafta salı günleri kurulan sarımsak pazarında 1. kalite sarımsak 38-40 TL, 2. kalite sarımsak 25-30 TL, 3. kalite sarımsak ise 18-23 TL arasında alıcı buluyor. Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Taşköprü'de bu sene de hasat döneminde yağan aşırı yağmur ve doludan kaynaklanan rekolte düşüşünün sarımsak fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyleyen üreticiler, fiyatların makul seviyede olduğunu, verimde kaynaklanan kaybın fiyattaki yükselişle ancak karşılanabildiğinin altını çizdiler.


Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ise artan sarımsak fiyatlarını şu şekilde değerlendirdi:


"Sarımsak fiyatları bu yıl yüksek, üreticilerimiz de mutlu. Bu seneki fiyatların yüksek olması rekoltede yaşanan düşüşle alakalı ancak şunu da hemen belirtelim sarımsak üretimi yapan diğer bölgelerde de bir rekolte düşüşü var. Biz Türkiye'de üretilen sarımsakların yüzde 25'ini karşılıyoruz ama fiyatları biz belirleyemiyoruz. Sarımsak piyasası arz ve talep dengesine göre şekilleniyor. Bu arada fiyatların bu seviyede olmasının farklı nedenleri de var, girdi maliyetleri de yüksek, gübre mazot olsun, işçi fiyatları olsun, hepsi artı maliyet olarak fiyatlara yansıyor. Öte yandan tüketici açısından bu fiyatların kurtarır şekilde şudur örneğin pazardan 4 kilo domates alırsınız 1 haftada tüketirsiniz ve haftaya tekrar 4 kilo domates daha almak zorundasınız ancak 4 kilo Taşköprü sarımsağı bir aileye 1 yıl yeter." - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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