(Özel) Tatvan'daki kaza anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Tatvan'daki kaza anı kamerada - Son Dakika

(Özel) Tatvan'daki kaza anı kamerada

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazası anbean kameralara yansıdı.

(Özel) Tatvan'daki kaza anı kamerada, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazası anbean kameralara yansıdı.


Bitlis-Tatvan kara yolunun Tatvan Sanayi Sitesi mevkisinde önceki gün 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının kameralara yansıyan bölümünde, Tatvan istikametinden Bitlis'e doğru seyir halinde olan bir aracın sanayi sitesine dönmek için dönüş alan diğer bir araca hızla yandan çarptığı görülüyor. Kamera açısından çıkan kazanın devamında ise sanayi sitesine dönüş yapan araca yandan çarpan araç, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 15:35:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Tatvan'daki kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]