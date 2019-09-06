Son Dakika Haberleri: (Özel) Tavşan ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
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(Özel) Tavşan ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

2 saat önce

Zonguldak'da çocukların neşe kaynağı olan köpek ile tavşanın dostluğu görenleri şaşırtıyor.

(Özel) Tavşan ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Zonguldak'da çocukların neşe kaynağı olan köpek ile tavşanın dostluğu görenleri şaşırtıyor.


Alaplı ilçesi Çamlıbel köyünde yaşayan Veis Öztürk'ün torununa aldığı tavşan zamanla çevredeki komşu çocukların da neşe kaynağı oldu. Çocukların 'Pamuk' adını verdiği tavşanın yakın arkadaşının köpek olması ise görenleri şaşırttı. Sokak köpeği ile tavşanın sevimli halleri kameralara yansıdı. Alaplı ilçesine 3 kilometre uzaktaki Çamlıbel köyünde tavşan, köyün köpekleriyle birlikte geziyor. Evde tavşan beslediğini ifade eden Öztürk, "Torunlarıma bir tavşan alarak, eve getirdim. evdeki Köpekle arkadaş oldular ve tavşan köpeği emmeye başladı. Altı aydır beraber geziyorlar. Bizim köpekle tavşanın dostluğundan diğer köpekler de yanaşmaya başladı. Köy meydanında beraberce dolaşıp geziyorlar. Tavşan devamlı köpeği takip ederken, köpek tavşana anne şefkati gösteriyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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