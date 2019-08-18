(Özel) 'Tavuk alma' cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

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127 yıldır su baskınına uğrayan o camiyi yine su bastı!

Doğuştan elleri olmayan yaşlı adam, ayaklarıyla çay demleyip içiyor

Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı