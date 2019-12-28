(Özel) Tedavisi tamamlanan Avrasya Kartal Baykuş'u doğaya salındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Tedavisi tamamlanan Avrasya Kartal Baykuş'u doğaya salındı - Son Dakika

(Özel) Tedavisi tamamlanan Avrasya Kartal Baykuş'u doğaya salındı

6 saat önce

Manisa'da yaralı halde bulunan ve nesli koruma altındaki türler arasında yer alan Avrasya Kartal Baykuş'u, tamamlanan tedavisi sonrası doğaya salındı.

(Özel) Tedavisi tamamlanan Avrasya Kartal Baykuş'u doğaya salındı, System.String[]

Manisa'da yaralı halde bulunan ve nesli koruma altındaki türler arasında yer alan Avrasya Kartal Baykuş'u, tamamlanan tedavisi sonrası doğaya salındı.


Manisa'nın Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde vatandaşların yaralı halde bulduğu baykuş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedaviye alındı. Kanadından yaralı olan baykuşun bölgede oldukça nadir görülen, baykuş türleri arasında oldukça büyük olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan Avrasya Kartal Baykuş'u olduğu öğrenildi. Veteriner hekim Mehmet Bayram tarafından tedavisi tamamlanan baykuş, 3 aylık tedavi sürecinin ardından doğaya salımı gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Engin Bahçeci tarafından teslim alınan Avrasya Kartal Baykuş'u, Mesir Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alana salındı. Özgürlüğe kanat çırpan baykuş, uçarak gözden kayboldu.


Öte yandan yaralı halde bulunarak tedavisi tamamlanan şahin de doğaya salındı. - MANİSA

Yunusemre, Avrasya, Manisa, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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