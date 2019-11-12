Son Dakika Haberleri: (Özel) Tek teker üzerinde yakalandı, yetmedi motosikleti polisin üzerine sürdü
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Tek teker üzerinde yakalandı, yetmedi motosikleti polisin üzerine sürdü - Son Dakika

(Özel) Tek teker üzerinde yakalandı, yetmedi motosikleti polisin üzerine sürdü

7 saat önce

İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

(Özel) Tek teker üzerinde yakalandı, yetmedi motosikleti polisin üzerine sürdü, System.String[]

İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. E-5 Karayolu'nda emniyet şeridinden de aynı şekilde giden maganda, uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Magandanın motosikleti polisin üzerine sürdüğü anlar kameralara yansıdı.


İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen megakentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak E-5 Karayolu'nda motosikletli bir maganda, trafiğin yoğun olduğu saatlerde emniyet şeridine girdi. Maganda kural ihlali yaptığı yetmezmiş gibi motosikletle bir de tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Metrelerce bu şekilde giden maganda, uygulama yapan polis ekiplerini görünce tekeri indirdi. Polise yakalanan sürücü, "dur" ihtarına uymadığı gibi motosikleti polisin üzerine sürerek kaçtı.


Polise yakalanınca üstüne sürüp kaçtı


Aynı maganda Dolmabahçe-Bomonti Tüneli ve TEM Otoyolu'nda arkasına aldığı arkadaşıyla tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Sınırları zorlayan ve yürekleri ağza getiren maganda, hem kendinin hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Ölüme adeta meydan okuyan motosikletli maganda, trafikte tek tekerlek üzerinde gitmesinin yanı sıra kask da takmayarak dakikalarca İstanbul'un çeşitli noktalarında farklı motosikletlerle terör estirdi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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