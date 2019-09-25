Son Dakika Haberleri: (Özel) Tekirdağ'da domuzlar tarlayı bastı
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(Özel) Tekirdağ'da domuzlar tarlayı bastı

41 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ayçiçek tarlasına giren yaban domuzları, hasadı talan etti.

(Özel) Tekirdağ'da domuzlar tarlayı bastı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ayçiçek tarlasına giren yaban domuzları, hasadı talan etti. Tarla sahibi ise, "Birkaç gün gelmesem, hasadı yiyip, temizleyecekmişler" dedi.


Deveci Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İbrahim Güreşçi'nin Karabayır mevkiinde 9 dönüm alana ektiği ayçiçek tarlasına domuz sürüsü girip, yuvalandı. Henüz biçilmemiş ayçiçek saplarını kıran domuzlar zarara yol açtı.


Tarlada kovalamaca


Tarlasını dolaştığı sırada domuzları gören tarla sahibi İbrahim Güreşçi, büyük bir şok yaşadı. Panikleyen domuz sürüsü, tarla sahibinin kovalamacası sonucu bölgeden uzaklaştı.


"500 kilo zararım var"


Tarladaki izlenimlerini dile getiren Güreşçi, "Eyvah, bu kadar da zarar olur mu? Yazık, günah. Tarlama giren yaklaşık 20 civarında domuz sürüsünün yaptığı tam bir rezalet. 500 kilo kadar zararım var. Birkaç gün daha gelmesem, biraz daha yeseler tarlayı temizleyecekmişler. Anlaşılan tarlayı biçene kadar başında durmaktan başka çaremiz kalmadı" diye konuştu.


Sürü halinde dolaşıyorlar


Yenidibekli çiftçi Nihat Yula ise, "Ben orman köylüsüyüm. Domuzlarla mücadele etmek zorundayız. Sayıları 50 ve 60'ı bulan domuz sürüleri gruplar halinde gezerek, tarlalara zarar vermektedir. Tarlada hasat dönemi süresince beklemekte fayda var. Mağdur arkadaşımıza geçmiş olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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