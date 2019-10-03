(Özel) Tekirdağlı balıkçıların umudu 'Çinekop'

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da 34 yıldır balıkçılık yapan Kaptan İdris Şermet, bu yıl istavrit ve hamsinin az olduğunu belirterek, "Eğer çinekop olmazsa balıkçı camiası biraz zorlanacak. Şimdiye kadarki tecrübelerimize göre bütün ümitlerimizi lüfer ile çinekopa bağladık" dedi.



Av yasağının kalkmasıyla geceleri balık avına çıkan balıkçılar gündüz saatlerinde ise yunusların ağlara verdikleri darbelerin tamiratını yapıyor. Ağdaki tamir işlerini yürüten 34 yıllık balıkçı Kaptan İdris Şeremet, bu yıl denizdeki verimden bahsetti. Şeremet, bu denize hamsi ve istavritin az olduğunu bütün umutlarını lüfer ve çinekopa bağladıklarını ifade etti.



Kaptan İdris Şeremet, "1 Eylülde 'Vira Bismillah' dedik denize çıktık. Bu sene belliydi palamudun olmayacağı belliydi. Şimdiye kadarki tecrübelerimize göre bütün ümitlerimizi lüfer ile çinekopa bağladık. Denizde bizi korkutan istavrit balığıydı. Denizde istavrit ile hamsi olmasa diğer saydığım balıklar zaten onlar göç balıkları. Geçip gidici balıklar. İstavrit ile hamsinin olması denizde bereket vardır, balıkçı çarkını çevirir, ekmeğini çıkartır. Şimdi bu sene hamsi de az, istavrit de az. Eğer çinekop olmazsa balıkçı camiası biraz zorlanacak" dedi.



"Balık kotası düşüyor"



Denizlerdeki kirliliklerden de bahseden İdris Şeremer, "Herkes birbirine zincirlemedir. Biz denize çıkar balık tutarız. Arabacısı, komisyoncusu ta ki garsondan müşterinin önüne gidene kadar. Bizim sırtımızdan geçiyor aslında ama denizlerimizde maalesef sıkıntı var. Denizdeki kirliliklerimize dikkat etmiyoruz. Bunu da tamamen balıkçıya mal ediyorlar. İşte 'Balıkçı şöyle yaptı. Balıkçı böyle yaptı' Hayır abicim bizim evdeki eşlerimiz bile suçludur. Lavaboya giden su kirliliğine kadar. Denizlerimizi koruyamıyoruz. Koruyamayınca da maalesef her sene balık kotası düşüyor" şeklinde konuştu.



"Aç olsam bende saldıracağım"



Şeremet, "Yunus balıkları gelince, Yunus Balıkları ağları yırtıyor. O da hayvan onun merasına tarlasına biz giriyoruz. Haliyle bende aç olsam bende saldıracağım. Haliyle onların zarar verdikleri ağlarımızın tamiratını yapıyoruz. Akşam saatlerinde yine vira bismillah deyip denize çıkacağız ve kısmetimize bakacağız. Ama dediğimiz gibi bu sene palamut yok. İstavrit hamsi az. Önümüzdeki ayın 15'inde lüfer çinekop olursa dilerim ki bereketli bir sezon geçer. 1 Eylül'de hazırlıklarımızı yapmıştık. Eksiklikleri bazen yattığı yerden de arızalar oluşuyor. Sistemi çalıştırdıkça ufak tefek arızalar çıkıyor. Yırtılan ağlarımızın tadilatını yapıyoruz. Deniz saati geldi mi ağı içeri alıp tekrar denize açılıyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ