(ÖZEL) Tekvandocu üçüzlerin hayali milli takıma seçilmek

Fatma Belinay: Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz

Seyfettin Yücel: Tekvandoyu çok seviyoruz, hedeflerimiz var

Abdullah Ertuğrul: Bizi babam yönlendirdi

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki tekvandocu üçüzler Fatma Belinay, Seyfettin Yücel ve Abdullah Ertuğrul Türkkolu, milli takımda yer alıp uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmek istediklerini söyledi.

Yaklaşık 1.5 yıl önce tekvando yapmaya başlayan üçüzler Fatma Belinay, Seyfettin Yücel ve Abdullah Ertuğrul Türkkolu, Ankara'daki özel bir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonunda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Her gün antrenman yapan üçüzler birlikte hedeflerine ulaşmak için ter döküyor. Üçüzlerden Fatma Belinay, tekvandoyu çok sevdiklerini belirterek, "1.5 yıldır tekvando yapıyorum. Annemle babam olmadığı zaman dolmuşla gidip geliyoruz. İlerideki hedefimiz müsabakalara girdiğimizde şampiyon olup, milli takıma girmek. Sonra da uluslararası şampiyonalarda şampiyon olup bayrağımızı göklerde dalgalandırmak. Başarısız olursak başarı sağlamak için çalışacağız. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz. Üçümüz de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

EVDE DE ÇALIŞIYORLAR

Kardeşlerden Seyfettin Yücel ise "Tekvandodan hiç bıkmıyoruz çünkü çok seviyoruz. Hedeflerimiz var. Bizim evde konuşmalarımız hep tekvando üzerine. Mesela biz evde birbirimiz ile dokunmatik müsabakalar yapıyoruz. Evde de birbirimizi motive ediyoruz" diye konuştu.

Abdullah Ertuğrul da antrenmana gitmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Babam önceden boks yaptığı için bu spora bizi o yönlendirdi" dedi.

BABA TÜRKKOLU: TEKVANDO FELSEFESİ OLAN BİR SPOR

Üç çocuğunu tekvandoya teşvik eden baba Abdullah Türkkolu, bu spor dalının felsefesi olduğunu söyledi. Baba Türkkolu, "Çocuklarımı spora göndermemdeki en büyük amaç kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları, sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri ve topluma faydalı olmaları. Ayrıca tekvando felsefesi olan bir spor. Çocuklarımı spora göndermeden önce çok araştırdım. Tekvandonun esneme hareketleri sayesinde kendilerini savunabildikleri, aynı zamanda beyni de çalıştıran bir spor dalı olduğunu, tekvandonun ayrıca disipline ettiğini öğrendim. Tabii çocuklar bazen zor şartlarda buraya geliyor. Biz çalıştığımız için onlar zaman zaman dolmuş ile gidip geliyorlar. Ama bu işi severek yapıyorlar. İnşallah ileride milli takıma girip, ülkemizi yurt dışında temsil edip, şanlı bayrağımızı göndere çektirirler. Burada ayrıca tekvando hocaları Ahmet Kaplan, bizim çocuklarımıza hem spor yaptırıyor hem de vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılıyor. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. İnşallah vatana millete hayırlı olurlar" ifadelerini kullandı.

ANNE TÜRKKOLU: SPOR ÖZGÜVENİ GELİŞTİRİYOR

Çocuklarını tekvandoya yönlendirmekteki amaçlarının onları kötü alışkanlık ve arkadaş çevresinden uzaklaştırıp, özgüvenlerinin gelişmesini sağlamak olduğunu belirten anne Songül Türkkolu ise şunları söyledi:

"Üçüz annesi olarak çocuklarımın burada tekvando sporu ile ilgilenmelerinden ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü çocuklarımın diğer yaş gruplarına göre özgüvenlerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir spor dalı ile ilgilendikleri takdirde daha sağlıklı ve dinç olacaklarına inandığımız için yönlendirdik. Spor kulübünde Ahmet hoca ile yeteri kadar antrenman yapıyorlar ama eve geldiklerinde bizim tekvando serüvenimiz bitmiyor. Evde sürekli birbirleri ile aralıklı olarak babalarının gözetimi dahilinde müsabakalar yapıyorlar. İnşallah gelecekte de iyi yerlerde görmek nasip olur. Çocuklarımız için iyi olacağına inandığımız bir spor dalı. Ayrıca çocukların spora gitmeleri akademik anlamda okullarında bir sıkıntı yaratmıyor. Aksine daha verimli olduklarını gözlemlediğimiz bölümler, dersler olduğunu gördük. Onun dışında bütün çocuklarımızın bir spor dalı ile ilgilenmelerini öncelikle sağlıklı yaşam için tavsiye ediyorum bir üçüz annesi olarak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Üçüzlerle röportaj

Anne ve babaları ile röportaj

Antrenmandan detaylar

