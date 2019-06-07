Son Dakika Haberleri: (Özel) Telefonla veterinerden yardım alarak sokak kedisi ve 5 yavrusunun hayatını kurtardı
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(Özel) Telefonla veterinerden yardım alarak sokak kedisi ve 5 yavrusunun hayatını kurtardı

11 dakika önce

Bursa'da doğum yapamayan kediyi gören bir kişi, telefonla veteriner hekimi arayıp doğum yaptırarak, kedi ve 5 yavrusunun hayatını kurtardı.

(Özel) Telefonla veterinerden yardım alarak sokak kedisi ve 5 yavrusunun hayatını kurtardı, System.String[]
Bursa'da doğum yapamayan kediyi gören bir kişi, telefonla veteriner hekimi arayıp doğum yaptırarak, kedi ve 5 yavrusunun hayatını kurtardı.

Nilüfer ilçesinde yaşayan Refika Baran, işten eve geldiği esnada evinin kapısının önünde bir sokak kedisinin acı içinde kıvrandığını gördü. Hemen kediyi alıp evine götürdü. Kedinin doğumu geldiğini ve yapamadığını görünce müdahale etmesi gerektiğini düşündü. İnternetten veteriner hekim araştırıp önüne çıkan ilk veterinerin numarasını aradı. Telefonla veteriner Meltem Seven'i arayıp durumu izah etti. Hayatında hiç kedi doğumu yaptırmamasına rağmen büyük bir soğukkanlılıkla veterinerin yönlendirmesiyle sıkıntılı olan doğumu 1 saat içinde başarılı bir şekilde yaptı. Böylelikle kedi ve 5 yavrusunun hayatını kurtarmış oldu. Şimdi ise anne kedi ve yavrularına evinde bakan yardımsever Refika Baran, yavrular 60 günlük olunca olanları sahiplendirecek.

Yavru kedilere ve annesine gözü gibi bakan Refika Baran, "İşten eve geliyordum. Kapımın önünde bir kedi gördüm. Kedi çırpınıyordu. Bir anne olarak kıyamadım. Kedi doğum yapamıyor bir sıkıntı vardı. Ben hiç daha önce kedi bakmadığım için ne yapacağımı bilemedim. Hemen internetten veteriner numarası araştırdım. Karşıma çıkan ilk veterineri aradım. Karşıma Meltem Seven hanım çıktı ve bana sakin olmamı söyleyip telefonda yardım etti. Ben de sıkıntılı olan doğumu onun yardımları sayesinde gerçekleştirdim. İlk doğum 25 dakika sürdü. Daha sonra 4 yavrunun daha doğumunu gerçekleştirdim. Şimdi doğumunu gerçekleştirdiğim anne kedi ve yavrularına bakıyorum. Yavrular 60 günlük olunca sahiplendireceğim. Anne kedi ve yavrularının hayatını kurtardığım için çok mutluyum" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
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