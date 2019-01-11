Son Dakika Haberleri: Özel) Tem'de Trafik Durma Noktasında

Özel) Tem'de Trafik Durma Noktasında

21 dakika önce

TEM otoyolu Halkalı mevki'inde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.

Özel) Tem'de Trafik Durma Noktasında, System.String[]
TEM otoyolu Halkalı mevki'inde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.

TEM otoyolu Halkalı mevki'inde bir araç önünde seyir eden başka bir araca arkadan çarptı. Bu sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç daha duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Durumu gören vatandaşlar hemen kaza yapan araçlardaki vatandaşların yardımına koşarken kaza polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında TEM otoyolu Edirne istikametinde ise uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kaza dolayısıyla bir süre iki şerit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu açmak için büyük uğraş verdi. Olay yerine gelen çekiciler vasıtasıyla araçların çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:50 Kaynak: İHA

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