Son Dakika Haberleri: (Özel) TEM Otoyolu'nda kazadan kıl payı kurtuluş kamerada
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(Özel) TEM Otoyolu'nda kazadan kıl payı kurtuluş kamerada

3 dakika önce

TEM Otoyolu Etiler mevkisinde emniyet şeridinden seyir halinde olan motosikletlinin önüne aniden kıran başka bir motosikletli kazadan kıl payı kurtuldu.

(Özel) TEM Otoyolu'nda kazadan kıl payı kurtuluş kamerada, System.String[]
TEM Otoyolu Etiler mevkisinde emniyet şeridinden seyir halinde olan motosikletlinin önüne aniden kıran başka bir motosikletli kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Etiler mevkisi Ankara istikametinde geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan Eren G.(25), trafiğin yoğun olduğu saatte emniyet şeridinde gitmek istedi. Kilometrelerce şeridi kullanarak seyreden genç motosikletlinin önüne, araçların arasından çıkan bir başka motosikletli kırdı. Gencin dikkatiyle motosikletliler mutlak bir kazdan kıl payı kurtuldu. Olayın ardından gencin önüne kıran motosikletli el ve kol hareketleriyle özür dilerken, emniyet şeridini kullanarak yollarına devam etti. Yürekleri ağza getiren o anlar gencin kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Ankara, 3. Sayfa
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