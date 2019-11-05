Son Dakika Haberleri: (Özel) TEM Otoyolu'nda korkutan kaza kamerada
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) TEM Otoyolu'nda korkutan kaza kamerada

(Özel) TEM Otoyolu'nda korkutan kaza kamerada

7 saat önce

TEM Otoyolu Güzeltepe mevkisinde motosiklet sürücüsü, aniden emniyet şeridine giren otomobile arkadan çarptı.

(Özel) TEM Otoyolu'nda korkutan kaza kamerada, System.String[]

TEM Otoyolu Güzeltepe mevkisinde motosiklet sürücüsü, aniden emniyet şeridine giren otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu kaskla başını araca vuran motosikletli yere savrularak yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.


Kaza, önceki hafta Pazar günü saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Güzeltepe mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle otoyolda seyreden sürücü, bir süre sonra emniyete şeridine girerek yoluna devam etmeye başladı. Motosikletli şeritte yoluna devam ettiği esnada sağ şeritte seyreden bir otomobil sürücüsü, aniden taralı alana girdi. Otomobilin manevrasını son anda fark eden motosiklet sürücüsü frene bastı ancak duramayarak araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu gidon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kaskıyla otomobile sert bir şekilde çarparak yere savruldu. Kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Motosiklet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:41 Kaynak: İHA
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