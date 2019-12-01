Son Dakika Haberleri: (Özel) TEM ve Şile Otoyolu'nda "makas" terörü kamerada
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) TEM ve Şile Otoyolu'nda 'makas' terörü kamerada - Son Dakika

(Özel) TEM ve Şile Otoyolu'nda "makas" terörü kamerada

6 saat önce

TEM ve Şile Otoyolu'nun çeşitli noktalarında otomobille seyreden 2 ayrı maganda, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

(Özel) TEM ve Şile Otoyolu'nda

TEM ve Şile Otoyolu'nun çeşitli noktalarında otomobille seyreden 2 ayrı maganda, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan magandalar, yürekleri ağızlara getiren o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.


İstanbul'da otomobille çıktıkları trafikte otoyol, sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt bağlantı yolunda otomobille seyir halinde olan bir sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Dakikalarca bu şekilde giden maganda, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Aynı maganda geçtiğimiz Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında da Avcılar bağlantı yolunda araçların arasında makas atarak benzer hareketler sergiledi.


Sosyal medyada paylaştılar


Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkisinde geçtiğimiz 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00 sıralarında kaydedilen görüntülerde ise farklı bir sürücü otoyol üzerinde seyrettiği esnada birkaç aracın arasında makas atarak tehlikeli bir şekilde geçiş yaptı. Şov uğruna trafikte adeta terör estiren magandalar, yürekleri ağızlara getiren o görüntüleri kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan 2 magandayı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, İstanbul, Şile, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:42 Kaynak: İHA
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