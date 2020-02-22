(ÖZEL) Ters şeritte kilometrelerde ilerledi, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (ÖZEL) Ters şeritte kilometrelerde ilerledi, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

(ÖZEL) Ters şeritte kilometrelerde ilerledi, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

23 dakika önce

Denizli-Antalya kara yolunda ters şeritten ilerleyen bir sürücü, adeta ölüme davetiye çıkardı.

(ÖZEL) Ters şeritte kilometrelerde ilerledi, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu, System.String[]

Denizli- Antalya kara yolunda ters şeritten ilerleyen bir sürücü, adeta ölüme davetiye çıkardı. Bir başka sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntüde ters şeritte ilerleyen sürücünün karşıdan gelen araçların uyarılarına aldırış etmeden hızlı bir şekilde kilometrelerce ilerlediği ve tırın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu görülüyor.


Olay, Denizli-Antalya kara yolun Cankutaran mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun Antalya istikametine giren 20 ABC 867 plakalı lüks araç, kent merkezine doğru kilometrelerce ilerledi. Yaşanan bu akıl almaz olay ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.


Görüntülerde karşıdan gelen araçların sürücüyü uzun uzun çaldıkları klaksonlar ile uyardıkları görülürken, sürücünün bunlara aldırış etmeden hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor. Görüntülerde ters şeritte ilerleyen sürücünün tırın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu görülüyor.


Ters şeride giren sürücünün akıbeti ise bilinmiyor. - DENİZLİ

Antalya, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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