Son Dakika Haberleri: Özel tiyatrolara 6 milyon liralık maddi destek sağlanacak
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Özel tiyatrolara 6 milyon liralık maddi destek sağlanacak

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığının, bu sanat sezonunda özel tiyatrolara 6 milyon 102 bin lira yardımda bulunacağı bildirildi.

Özel tiyatrolara 6 milyon liralık maddi destek sağlanacak, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığının, bu sanat sezonunda özel tiyatrolara 6 milyon 102 bin lira yardımda bulunacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel tiyatrolara bugüne kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek ödenek verilecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce dağıtılan yardımlardan yararlanmak üzere 2019-2020 sanat sezonu için 132'si profesyonel, 61'i çocuk oyunu, 149'u amatör ve 43'ü geleneksel kategoride toplam 385 özel tiyatro başvuru yaptı.

110'u profesyonel, 53'ü çocuk oyunu, 51'i amatör ve 42'si geleneksel olmak üzere toplamda 256 özel tiyatronun projesine destek sağlanması kararlaştırıldı.

Bakanlıkça özel tiyatrolara verilen toplam maddi destek 6 milyon 102 bin lira olacak.

Değerlendirme Komisyonu, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek üzere yerli oyun yazarlarına ağırlık veriyor. Desteklenen 110 profesyonel tiyatronunun 91'i, Türk yazarlara ait oyunları sahneliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019-2020 sanat sezonunda destek sağlanan projelere "www.guzelsanatlar.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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