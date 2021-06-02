Özel tiyatrolara turne desteği - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca küresel salgın sürecinde başlatılan "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projesinin devamı niteliğinde bir uygulama olan "Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde" projesi ile özel tiyatrolara 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Devlet Tiyatrolarının sahnelerinde turne yapabilme imkanı sunulacak.
Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak.
"Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde" projesi başvuruları Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ adresinden yapılabilecek.
-İHA-
Kaynak: İHA
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