Özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlar yeniden düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlar yeniden düzenlendi - Son Dakika Magazin

Özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlar yeniden düzenlendi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca profesyonel tiyatrolara yıllık 150 bin lira, geleneksel tiyatrolara ise yıllık 30 bin liraya kadar yardım yapılabilecek.

Özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlar yeniden düzenlendi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığınca profesyonel tiyatrolara yıllık 150 bin lira, geleneksel tiyatrolara ise yıllık 30 bin liraya kadar yardım yapılabilecek.


"Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, özel tiyatroların projeleri için yapacakları yardım başvuruları, her yıl 1- 31 Temmuz'da alınacak.


Başvurular, profesyonel tiyatro ya da geleneksel tiyatro kategorilerinden birinde ve bütün bilgi ve belgeler tam olarak yapılacak. Eksik belge ile yapılan başvurular incelenmeksizin iade edilecek.


Profesyonel tiyatrolar kategorisindeki başvurular için başvuru sahibinin sigortalı çalıştırdığı personel sayısı başvuruda belgelendirilecek.


Özel tiyatroların projelerine, başvuruda sunacakları toplam tahmini maliyetin yüzde 70'ine kadar yardım yapılabilecek.


Yardım tutarları profesyonel tiyatrolar için yıllık 150 bin lira ve geleneksel tiyatrolar için yıllık 30 bin liraya kadar olacak. Bu yardım tutarları, her yıl ocak ayında bir önceki yılın yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen artış oranında güncellenecek.


Tiyatrolar, profesyonel kategoride yardım aldıkları projeyi en az 20 kez, geleneksel kategoride yardım aldıkları projeyi ise en az 15 kez sergilemekle ve projenin her sergilenmesini resmi kurumların birinden veya projenin sahnelendiği mekanın yetkilisinden alınacak tutanakla belgelendirmekle yükümlü olacak.


11 Mart'a kadar sergiledikleri sayı "asgari sayı" olarak kabul edilecek


Yönetmeliğe, bu yıl tüm dünyada yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ile sınırlı kalmak kaydıyla geçici madde de eklendi.


Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, almış olduğu yardıma ilişkin yükümlülüklerini 2019-2020 sanat sezonunda yerine getirmesi gerekli özel tiyatroların yardım alınan projenin asgari sergilenme sayıları ile bu hususu kanıtlayan belgeleri, il kültür ve turizm müdürlüklerine sunacakları belgeler arasında talep edilmeyecek.


Özel tiyatroların her biri için video kaydı sunulmak kaydıyla pandemi ilanının yapıldığı 11 Mart 2020'ye kadar projeyi sergiledikleri sayı asgari sayı olarak kabul edilecek.


Bu yıl 2020-2021 sanat sezonu için profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapan özel tiyatrolar Bakanlıkça oluşturulan sisteme kaydedilmiş sayılacak.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 05:50 

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