Son Dakika Haberleri: (Özel) Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi - Son Dakika

(Özel) Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi

6 saat önce

Beylikdüzü Ambarlı Limanında arkadaşlarının yanına yürüyen bir işçi tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

(Özel) Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi, System.String[]

Beylikdüzü Ambarlı Limanında arkadaşlarının yanına yürüyen bir işçi tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. İşçinin feci ölümü ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Limanında bulunan uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vinç operatörü Ahmet Y., vardiyasını devralmak için arkadaşlarının yanına yürüyen Metin Delibaş isimli işçiyi görmeyerek, tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altına aldı. Çevredeki işçilerin bağırışları ile iş makinesini durduran Ahmet Y. araçtan indikten sonra gördüğü görüntü karşısında şoka uğradı. Çalışma arkadaşının kanlar içinde halini gören Ahmet Y. panikleyerek çevredekilerden yardım istedi. Metin Delibaş'a ilk müdahaleyi iş yeri hekimi yaptı. İç organlarının bazılarının dışarıda olduğu görülen Delibaş için 112 ekiplerine haber verildi.


Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan Delibaş'ı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine götürdü. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Delibaş hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü Ahmet Y. ise gözaltına alındı. Metin Delibaş'tan geriye kendisine mezar olan limanda çektirdiği fotoğraflar kaldı. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürüyor. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Polis, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
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