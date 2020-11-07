Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep - Son Dakika

Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep

07.11.2020 10:31

Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep Mihalıççık çömleği yurt dışında satılıyor Fetih Demirtaş: "Türkiye'de tek olan bu toprak türünden üretim yapıyoruz" Türkiye'de sadece Mihalıççık'ta bulunan özel toprağı değerlendirmek için çömlek yapmaya başlayan Fetih Demirtaş, ürettiği çömlekleri...

Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep

Mihalıççık çömleği yurt dışında satılıyor

Fetih Demirtaş:

" Türkiye'de tek olan bu toprak türünden üretim yapıyoruz"

ESKİŞEHİR - Türkiye'de sadece Mihalıççık'ta bulunan özel toprağı değerlendirmek için çömlek yapmaya başlayan Fetih Demirtaş, ürettiği çömlekleri hem yurt içi hem de yurt dışında satıyor.

Eskişehir'in Takmak Mahallesi'nde yaşayan çömlek ustası Fetih Demirtaş, Mihalıççık'ta bulunan ve özel olarak nitelendirilen toprağı kullanarak çömlek yapmaya başladı. Başlarda sadece kendisi ve çevresindekiler için çömlek üreten Demirtaş, kendisini geliştirerek yaptığı ürünlerin hem Eskişehir'de hem de yurt dışında satılmasını sağladı. Çömlek yapımında kullandığı toprağın özel olduğunu belirten Fetih Demirtaş, toprağın hem ateşe dayanıklı olduğunu hem de yağlı olduğunu söyledi. Ürünlerin birleşiminde kullanılan mayanın, yüzeyin metrelerce altında yer aldığını ve ulaşılmasının oldukça zor olduğunu ifade eden Demirtaş, "Yetişkinliğimden bu yana bu işle uğraşıyorum. 2 çeşit topraktan işçilik yapıyorum. Bir tanesi maya diğeri de kendi ana toprak. Bu ana toprak Mihalıççık'ta bulunur. Başka yerin toprağıyla da bu olmaz. Bizim toprağımız yağlı ve ateşe dayanıklı. Türkiye'de tek olan bu toprak türünden yapıyoruz. Maya toprakla birlikte karıştırıp çamur haline getiriyoruz. İşçiliğin ardından kuruması, cila işlemi ve biçimlendirme geliyor. Maya toprağı da Mihalıççık arazisinden getiriyoruz. Mayayı aylarca hatta yıllarca bulamadığım oluyor. Yerin 7-8 metre altına kadar inebiliyoruz bulmak için. Genelde pikniklerde, kuzinede, ocakta kullanılıyor. Ateşe dayanıklı tek çömleğimiz bu çömlek. Bu çömleğin en büyük farkı da ateşe dayanıklı olması zaten. Çömleği her zaman yapamıyoruz. Yağışlı havada, soğuk havalarda bizim işimiz çok zor olur. Biz güneşli sıcak havalarda iyi çalışırız. Biz üretici olduğumuz için toptancıya satıyoruz. Toptancı bunu Türkiye'nin her yerine hatta yurt dışına bile gönderiyor" şeklinde konuştu.

Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep

Mihalıççık, Eskişehir, Türkiye, Ateşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep - Son Dakika


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