ÖZEL) Trafikte dehşet anları... Satırla saldırı kameradaBaşkasının canını düşünürken, kendi canından oluyordu - Son Dakika
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ÖZEL) Trafikte dehşet anları... Satırla saldırı kameradaBaşkasının canını düşünürken, kendi canından oluyordu

07.03.2022 09:55

- ÖZEL) Trafikte dehşet anları... Satırla saldırı kamerada Başkasının canını düşünürken, kendi canından oluyorduBURSA Bursa'da otomobil sürücüsü, trafikte lambaları kapalı şekilde seyreden motosiklet sürücüsünü "lambalarını açar mısın?

- ÖZEL) Trafikte dehşet anları... Satırla saldırı kamerada

Başkasının canını düşünürken, kendi canından oluyordu

BURSA Bursa'da otomobil sürücüsü, trafikte lambaları kapalı şekilde seyreden motosiklet sürücüsünü "lambalarını açar mısın?" diyerek uyardı. Kendisinin uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, uyaran kişiye belinde taşıdığı satırla saldırdı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Satırla saldırıya uğrayan kişi ise "şehrin göbeğinde satır çekip saldırıyorsun ve elini kolunu sallayarak geziyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte otomobili ile seyreden İsmail D. (49), ışıkları kapalı şekilde seyreden motosikleti görünce sürücüsüne "lambalarını yakar mısın?" dedi. Kendisini uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, İsmail D.'nin aracını park ederek indiği esnada yanına giderek sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince motosiklet sürücüsü belinde taşıdığı satırı çıkartıp İsmail D.'ye doğru saldırdı. Bu anlarda İsmail D. neye uğradığını şaşırırken şüpheli motosiklet sürücüsü, yanındaki arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek hızlıca uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar şaşkın gözlerle olan biteni izlerken bu anlar bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Satırlı saldırıya uğrayan İsmail D. şunları söyledi, " Markete alışveriş yapmaya geldim. Arabamı da şuraya çektim. O sırada arkamdan gelen motosiklet sürücüsüne dedim ki "kardeşim lambalarını yakar mısın?" dediğim tek şey bu. Şahısta hemen belinde satırı çıkardı. Satırla bana doğru gelerek sallamaya başladı. O satırla bana saldırmaya çalışırken bende bak işine kardeşim dedim. O anda geri kaçtım. Sebebi de burası bir market ve insanlar var. Ben de ona karşılık versem olayların daha çok büyüyeceğini düşündüm. O yüzden sağduyulu davrandım. Bir adım önde olsam belki de ölecektim. Böyle insanların sokakta satırlarla gezmesi hiç hoş değil. Şehrin göbeğinde belinde satır, cebinde bıçak, belinde silah var. Şehrin göbeğinde satır çekiyorsun ve elini kolunu sallayarak geziyorsun. Bunların biran önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

ÖZEL) Trafikte dehşet anları... Satırla saldırı kameradaBaşkasının canını düşünürken, kendi canından oluyordu
ÖZEL) Trafikte dehşet anları... Satırla saldırı kameradaBaşkasının canını düşünürken, kendi canından oluyordu
ÖZEL) Trafikte dehşet anları... Satırla saldırı kameradaBaşkasının canını düşünürken, kendi canından oluyordu

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Otomobil, Saldırı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ÖZEL) Trafikte dehşet anları... Satırla saldırı kameradaBaşkasının canını düşünürken, kendi canından oluyordu - Son Dakika


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