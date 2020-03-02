(Özel) Trombosit düşüklüğü hastası Muhammed tedavisi için yardım bekliyor - Son Dakika

İstanbul Halkalı'da yaşayan Azerbaycan uyruklu Lalayev çifti, sürekli olarak trombosit düşüklüğü yaşayan çocukları Muhammed'in tedavisi için yardım bekliyor. 2 yaşından beri trombosit düşüklüğü ile mücadele ettiklerini söyleyen anne Aynura Lalayev, 8 yaşındaki çocuğunun en büyük hayalinin okula gitmek olduğunu söyledi.



16 yıldır İstanbul Halkalı'da yaşayan Azerbaycan uyruklu Lalayev çifti, minik evlatları Muhammed'in tedavisi için yardım bekliyor. 2 yaşında annesinin aşıya götürdüğü hemşirenin şüphesi ile ortaya çıkan trombosit düşüklüğü ile aile 6 yıldır mücadele ediyor. Hastalığın İstanbul'da tedavisinin mümkün olduğunu öğrendiklerini ancak 120 bin dolar tutan tahlil ve ameliyat ücretini maddi yetersizlikten dolayı karşılayamadıklarını belirten anne Lalayev, yetkililerden yardım bekliyor. 8 yaşındaki minik Muhammed'in hiç okula gitmediğini söyleyen anne Lalayev, "Muhammed'in en büyük hayali okula gitmek. Muhammed hiç okula gitmedi. Koşması, terlemesi beyin kanama geçirme riski yüzde 99 olduğu için kesinlikle yasak" dedi.



"120 bin dolar tedavi ücreti istediler"



6 senedir trombosit düşüklüğü ile mücadele ettiklerini söyleyen anne Aynura Lalayev, "Muhammed 6 senedir böyle hasta; sürekli geliyoruz, yatıyoruz. Trombosit veriyorlar ve hatta 2 kere de biyopsi yaptılar. Teşhis konulamadı. Bazı teşhisler vardı yapmamız gereken ama maddiyat işin içine girdiğinde tıkandık, yapılamadı. 7 aydır bu hastanedeyiz. Sürekli trombosit takıyorlar. 2 kere beyin kanaması geçirip yoğun bakımda kaldı. Muhammed trombosit düşüklüğü hastası, 2 bine kadar düşüyor. Şuan sadece ayakta tutabilmek için sürekli trombosit takıyorlar. Muhammed'e kemik iliği yapılması lazım. 2 tane özel hastane var. Oraya sevk etmek istediler. Ama orası da 120 bin dolar istedi. Araya girenler oldu, tanıdıkları araya soktuk. 85 bin dolara indirdiler. 50 bin dolarını topladık. Kalan tutarı toplayamadığımız için şuan oğlum burada yatıyor. Oğlumun acil bir şekilde sevk edilmesi lazım. İlik nakli olması lazım. Trombosit değerinde 2 bin çok tehlikeli oluyor. O rakama ulaşınca oğlum üst üste beyin kanaması geçiriyor. Vücudundaki hücreler çöktüğü için kanı da kabul etmiyor. Trombosit beyaz bir kan oluyor. Kabul edebilmesi için doğru teşhisin yapılması ve ilik nakli yapılması lazım" diye konuştu.



"Muhammed'in en büyük hayali okula gitmek"



Minik evladına yardım çığlığında bulunan anne Lalayev, "Bir gün Muhammed'e 2 yaşında aşı yaptırmaya gittik, hemşire aşısını yapmadı. Oğlumun ten renginin çok beyaz olduğunu söyledi. Yapamayacaklarını söylediler. Özel hastaneye başvurduğumuzda kanını aldılar ve 'bu bizlik bir şey değil' deyip devlet hastanesine yönlendirdiler. 6 yıldır hep hastanelerde hayatımız geçiyor. Doktor sevk etmek istiyor ama maddi durumlardan dolayı sevk edemiyoruz. Ben sadece çocuğum için yardım istiyorum" dedi. - İSTANBUL