Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) TSK'nın teröristlerden aldığı Tel Abyad'da siviller evlerine dönmeye başladı
Son Dakika Güncel (ÖZEL) TSK'nın teröristlerden aldığı Tel Abyad'da siviller evlerine dönmeye başladı

(ÖZEL) TSK'nın teröristlerden aldığı Tel Abyad'da siviller evlerine dönmeye başladı

13 dakika önce

Tel Abyad halkı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın terör örgütünden alınmasının ardından evlerine dönmeye başladı.

(ÖZEL) TSK'nın teröristlerden aldığı Tel Abyad'da siviller evlerine dönmeye başladı, System.String[]

Tel Abyad halkı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın terör örgütünden alınmasının ardından evlerine dönmeye başladı.


Türk Silahlı Kuvvetleri'in (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı hızla devam ediyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ı terör örgütü PKK/PYD- YPG'den geri almıştı. Bunun üzerine Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Tel Abyad halkı TSK ve Suriye Milli Ordusunun güvenli hale getirdiği Tel Abyad'a geri dönmeye başladı. Eşyalarını da kamyonlara dolduran Tel Abyadlılar, uzun kuyruklar oluşturdu.


Tel Abyad'a dönen sivil vatandaşlardan biri, "Barış Pınarı Harekatı'nın burayı güvenli hale getirmesinin ardından evlerimize dönüyoruz" dedi.


Bir başka sivil ise Ayn İsa kampından döndüğünü ifade ederek, "Çatışmaların başlamasının ardından 2 gün bir okulda kaldık. Suriye Milli Ordusu bizi güzel bir şekilde karşıladı ve Tel Abyad'a geri dönüyoruz" diye konuştu. - TEL ABYAD

Telabyad, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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