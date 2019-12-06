Son Dakika Haberleri: (Özel) Tuğlaları merdiven gibi kullanıp hırsızlık için iş yerine girdi
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Tuğlaları merdiven gibi kullanıp hırsızlık için iş yerine girdi - Son Dakika

(Özel) Tuğlaları merdiven gibi kullanıp hırsızlık için iş yerine girdi

6 saat önce

Kadıköy'de tuğlaları merdiven gibi kullanan şahıs, saniyeler içerisinde bir iş yerine girdi.

(Özel) Tuğlaları merdiven gibi kullanıp hırsızlık için iş yerine girdi, System.String[]

Kadıköy'de tuğlaları merdiven gibi kullanan şahıs, saniyeler içerisinde bir iş yerine girdi. Kimliği belirsiz şahıs saatlerce kasayı kırmaya çalıştı, kasayı kıramayınca kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızın kasayı iki saat boyunca kırmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Kadıköy'de inşaat malzemeleri satan bir iş yerine sabaha karşı kimliği henüz bilinmeyen bir kişi gelerek penceredeki demir korkulukları koparıp saniyeler içerisinde içeri girdi. Hırsızın saniyeler içerisinde tuğlaları merdiven gibi kullanarak pencereden girmesi iş yeri sahiplerini şoke etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız yaklaşık 2 saat boyunca iş yerinde değerli eşya ve paraların olduğu kasayı kırmaya çalıştı. Kasayı kıramayacağını anlayan şahıs ardından kaçarak kayıplara karıştı.


Sabah dükkana gelen iş yeri sahipleri kapının açık olduğunu görünce şok oldu. İçeriyi kontrol eden iş yeri sahipleri iş yerinin dağınık olduğunu, kasanın patlatılmaya çalıştığını görünce durumu polise haber verdi. Gelen ekipler iş yerinde incelemede bulunarak parmak izi aldı. İş yeri sahibi Hamdi Kesik hırsızın yakalanmasını istedi.


Hırsızın 2 saat kasayı kırmaya çalıştığını ifade eden iş yeri sahibi Hamdi kesik, "Sabah geldiğimizde iş yerimiz dağınıktı. Dışarıda bulunan tuğlaları merdiven gibi kullanarak lavabonun pencere korkuluğu kopararak içeriye girmiş, içeride 2 saat kasayı kırmaya çalışmış çok şükür kasayı kıramamış ortada değerli eşyalarımız vardı onları almamış, hırsızın derdi paraymış. Polislere haber verdik inceleme başlattılar bizim canımız yanmadı başkalarının canı yanmasın " diye konuştu.Görüntülerde ise hırsız dükkana giriyor . Ardından kasayı saatlerce kırmaya çalışıyor. Başarılı olamayan hırsız bir süre sonra kaçarak kayıplara karışıyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cami musluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldıktan sonra yakalandı
Sınıf arkadaşları Ceren'in en sevdiği müziği gözyaşları içinde söyledi Kavgayı ayırırken kendi silahıyla vurulan polis memurunun organları başkalarına umut olacak Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:11:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Tuğlaları merdiven gibi kullanıp hırsızlık için iş yerine girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]