(Özel) Tuğlaları merdiven gibi kullanıp hırsızlık için iş yerine girdi

Kadıköy'de tuğlaları merdiven gibi kullanan şahıs, saniyeler içerisinde bir iş yerine girdi. Kimliği belirsiz şahıs saatlerce kasayı kırmaya çalıştı, kasayı kıramayınca kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızın kasayı iki saat boyunca kırmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Kadıköy'de inşaat malzemeleri satan bir iş yerine sabaha karşı kimliği henüz bilinmeyen bir kişi gelerek penceredeki demir korkulukları koparıp saniyeler içerisinde içeri girdi. Hırsızın saniyeler içerisinde tuğlaları merdiven gibi kullanarak pencereden girmesi iş yeri sahiplerini şoke etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız yaklaşık 2 saat boyunca iş yerinde değerli eşya ve paraların olduğu kasayı kırmaya çalıştı. Kasayı kıramayacağını anlayan şahıs ardından kaçarak kayıplara karıştı.



Sabah dükkana gelen iş yeri sahipleri kapının açık olduğunu görünce şok oldu. İçeriyi kontrol eden iş yeri sahipleri iş yerinin dağınık olduğunu, kasanın patlatılmaya çalıştığını görünce durumu polise haber verdi. Gelen ekipler iş yerinde incelemede bulunarak parmak izi aldı. İş yeri sahibi Hamdi Kesik hırsızın yakalanmasını istedi.



Hırsızın 2 saat kasayı kırmaya çalıştığını ifade eden iş yeri sahibi Hamdi kesik, "Sabah geldiğimizde iş yerimiz dağınıktı. Dışarıda bulunan tuğlaları merdiven gibi kullanarak lavabonun pencere korkuluğu kopararak içeriye girmiş, içeride 2 saat kasayı kırmaya çalışmış çok şükür kasayı kıramamış ortada değerli eşyalarımız vardı onları almamış, hırsızın derdi paraymış. Polislere haber verdik inceleme başlattılar bizim canımız yanmadı başkalarının canı yanmasın " diye konuştu.Görüntülerde ise hırsız dükkana giriyor . Ardından kasayı saatlerce kırmaya çalışıyor. Başarılı olamayan hırsız bir süre sonra kaçarak kayıplara karışıyor. - İSTANBUL