Son Dakika Haberleri: (Özel) Türkiye'de sadece orada yetişen ürünün hasadı başladı
Son Dakika Güncel Haber

(Özel) Türkiye'de sadece orada yetişen ürünün hasadı başladı

1 saat önce

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ekilen şerbetçi otunun hasadı başlarken, verimin geçen yıla göre yüksek olduğu belirtildi.

(Özel) Türkiye'de sadece orada yetişen ürünün hasadı başladı, System.String[]
Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ekilen şerbetçi otunun hasadı başlarken, verimin geçen yıla göre yüksek olduğu belirtildi.

Pazaryeri'nde ilçesi ve köylerinde 300 çiftçinin yaklaşık 600 dönüm arazide ektikleri şerbetçi otunun hasadı sürüyor. Türkiye'de sadece iklim açısından bu bölgede yetişen şerbetçiotu bitkisi, ilaç ve içecek sanayisinin yanı sıra ekmek mayası ve alternatif tıp alanında da kullanılıyor. 2019 yılı şerbetçiotu fiyatları, "Brewers gold", "Provesgot", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" cinslerinde 11,50 lira, "Aroma" cinsinde ise 11,75 lira olarak belirlendi. Ayrıca önümüzdeki iki yıl boyunca şerbetçi otuna yapılacak zamlar da şimdiden belirlenerek, TÜFE+2 puan olarak anlaşmaya varıldı.

"Bütün çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Bu yıl şerbetçi otunun veriminin geçen yıla bakarak yüksek olduğunu aktaran S.S. Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçiotu ve Gül Ekicileri Tarım Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, "Pazaryeri ilçemizde 2019 yılı şerbetçiotu hasadına başlamış bulunmaktayız. Bütün çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl şerbetçi otu alım fiyatımız 'Brewers gold' cinsinde 11,50 lira, 'Aroma' cinsinde ise 11,75 lira olarak belirlendi. Bütün çiftçilerimize tekrar hayırlı olsun kazasız belasız inşallah sezonu kapatmak nasip etsin" dedi.

Öte yandan kooperatif Pazaryeri'nde 1972 yılından beri şerbetçiotunun, toplanmasında ve pazarlanmasında üyeleriyle birlikte yaparken, ortalama 1 dönüm araziden 400 ile 700 kilo arasında şerbetçi otu toplanıyor. - BİLECİK
Pazaryeri, Erciyes, Bilecik, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı mesajları ifşa etti
Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:44:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Türkiye'de sadece orada yetişen ürünün hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]