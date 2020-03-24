(Özel) Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa - Son Dakika

(Özel) Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa

7 saat önce

Denizli'de Türkiye Gazetesi dağıtım personelleri evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularına büyük bir vefa ve iyilik örneği göstermeye başladı.

(Özel) Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa, System.String[]

Denizli'de Türkiye Gazetesi dağıtım personelleri evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularına büyük bir vefa ve iyilik örneği göstermeye başladı. Abonelerine gazetelerini ulaştıran dağıtıcılar ardından yaşlıların ekmek başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını da karşılamaya başladı.


Kentte Türkiye Gazetesi dağıtıcıları her sabah okuyucularının gazetelerini bırakmanın yanı sıra yeni bir hizmet sunmaya başladı. Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de 37 can kaybına sebep olan ölümcül korona virüs dünyada 15 bini aşkın insanın ölümüne neden oldu. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı çok hızlı bulaşabilen korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirdi. Emniyet ve belediye ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlar için yoğun mesai harcarken Türkiye Gazetesi personelleri de sosyal sorumluluk davranışına örnek olacak şekilde dahil oldu.


Her sabah okurlarına gazetelerini teslim eden dağıtım görevlileri gazeteleri okuyucularına bıraktıktan sonra evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara istekleri olup olmadığını soruyor. Dağıtıcılar ardından kendilerine talepte b


ulunan yaşlı vatandaşların ekmek, yumurta, sebze ve meyve gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakıyor.


Evde yalnız yaşadığını, alışveriş yapacak kimsesi olmadığını söyleyen Fahriye Deniz Kültür, "Allah razı olsun. Hep sorar ihtiyacımızı. Bu korona virüs dolayısıyla dışarıya çıkamadığımız için ihtiyaçlarımızı sorar, söyleriz. Allah razı olsun getirir, çok sağ olsun. Çok memnunuz. Emekliyim, evdeyim, kimsem yok. Onun için alışveriş yapanım da yok. Halil İbrahim görüyor ihtiyaçlarımızı sağ olsun" dedi.


"Sadece sabahları değil, gün içinde aradıklarında yine yardımlarına koşuyoruz"


Dışarıya çıkamayan vatandaşların genelde gıda maddesi istediklerini söyleyen Türkiye Gazetesi dağıtım personeli Halil İbrahim Karademir, "Virüs başladığından bu yana yaşlarından dolayı bazı abonelerimiz dışarıya çıkamıyor. Bizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece sabahları değil, gün içinde aradıklarında yine yardımlarına koşuyoruz. Ekmek, su, yumurta gibi genelde gıda maddesi istiyorlar. Ama başka istekleri olursa da yine onların hep yanındayız. Bu sıkıntıları bir şekilde hallederek aşacağız. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Türkiye Gazetesi, Denizli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:42 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Fransa'da korona virüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı         
11:17
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:03:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]