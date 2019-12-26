(Özel) Tuzla'da bıçaklı dehşet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Tuzla'da bıçaklı dehşet - Son Dakika

(Özel) Tuzla'da bıçaklı dehşet

6 saat önce

Tuzla'da Çağrı P. isimli genç, sokakta tartıştığı şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.

(Özel) Tuzla'da bıçaklı dehşet, System.String[]

Tuzla'da Çağrı P. isimli genç, sokakta tartıştığı şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralı gencin hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Polis saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Tuzla Postane Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Çağrı P. isimli genç ile bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile Çağrı P. karşısındaki şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklandı. Saldırgan ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hastanede tedavisine devam edildiği öğrenilirken, polis saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Polis, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuzla'da bıçaklı dehşet
12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı 79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı

Son Dakika Haberleri
16:00 Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Son Dakika Haber
15:57 İsrail, Gazze'den fırlatılan rokete karşılık hava saldırısı düzenledi - Son Dakika Haber
15:56 Şili'nin Valparaiso şehrinde yanan ev sayısı 245'e yükseldi - Son Dakika Haber
15:55 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika Haber
15:53 Kastamonu'da skunk uyuşturucu maddesi yakalandı - Son Dakika Haber
15:40 Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı - Son Dakika Haber
15:36 Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:02:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Tuzla'da bıçaklı dehşet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]