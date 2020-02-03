(Özel) Tuzla'da iki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Tuzla'da iki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika

(Özel) Tuzla'da iki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada

6 saat önce

Tuzla'da arkadaş oldukları değerlendirilen iki genç, sokak ortasında bir anda birbirine girdi.

(Özel) Tuzla'da iki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada, System.String[]

Tuzla'da arkadaş oldukları değerlendirilen iki genç, sokak ortasında bir anda birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar gençlerin tekmeli yumruklu kavgasını ayırmakta güçlük çekerken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Tuzla'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre arkadaş olan iki genç, bir kafeden çıkıp sokakta yürüdükleri sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İki genç sokak ortasında birbirlerine yumruklarla saldırdı. Gençlerden biri yere düşürdüğü kişiye art arda yumruklar savururken, çevredekiler kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışan gençlerden biri olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar diğer genci zapt etmekte güçlük çekti. Gençlerin kavgası çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede sonlandı.


İki gencin sokak ortasında birbirlerine yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki genç bir anda birbirine giriyor ve yumruklarla saldırıyor. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlanıyor. - İSTANBUL

Tuzla, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
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Tuzla'da iki gencin sokak ortasındaki kavgası kamerada
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