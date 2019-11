(Özel) Tuzla'daki fabrika yangının ardından işletmelere uyarı

Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangının ardından Deri Sanayicileri Kooperatifi (Dersankoop) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maşuk Gülaçar, "İş yerlerinin öncelikle yangına karşı can güvenliğini temin edebilecek acil ortamının olması lazım. Bütün işletmeler yangının ve afetin sonuçlarının ne kadar büyük olduğunu anlasınlar bu ve bunun gibi doğal afetlerden korunacak tedbirli alanları oluşturalım" diyerek uyarılarda bulundu.



Tuzla'da 18 Eylül'de Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde deri fabrikasında yangın çıkmış, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülmüştü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Yaşanan yangının ardından İkitelli Organize Sanayi Deri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maşuk Gülaçar, olası fabrika yangınlarına yönelik uyarılarda bulundu. Gülaçar yaptığı açıklamada, "Sizde takdir edersiniz ki Türkiye'nin dışa bakan yüzü İstanbul'dur. İstanbul'daki iş merkezlerinin her yönüyle donatılıp insan odaklı olması ve dışarıya biz insan odaklı çalışıyor deme durumuna gelmemiz lazım. Bu tabi ki dışarıdan ziyade bizim insanımıza karşı sorumluluğumuzdur. Biz çalıştırmış olduğumuz insan kaynaklarımızı verimli halde değerlendirmek için onların her ortamda güvenliğinin sağlamamız lazım. Takdir edersiniz bir yangın söz konusu olduğunda her tarafı alevler aldığında itfaiyeden başka müdahale edebileceğimiz mekanizma devreye girmiyor. Oysaki iş yerlerinin öncelikle yangına karşı can güvenliğini temin edebilecek acil ortamının olması lazım. Yangın koridorları olması lazım. İnsanların yangının içerisine girmeden o koridorları kullanarak kendilerini dışarıya atmaları lazım. Tesislerin içerisinde su ve köpük sistemlerinin devrede olması lazım. İşletmelerin itfaiyeden önce öncül bir müdahale gerçekleştirmeleri lazım. Bu şekilde yangının çıkmamasını hedefleyen bir alt yapıya sahip olmuş olacağız. İnsan güvenliğini sağlamış olacağız. Yangın çıksa bile doğuracak sıkıntıları minimuma indiren devreler olduğundan dolayı kayıplarımız cılız bir noktada kalmış olacak" diye konuştu.



"Bütün işletmeler yangının ve afetin sonuçlarının ne kadar büyük olduğunu anlasınlar"



Gülaçar açıklamasını şöyle sürdürdü: "İstiyoruz ki İkitelli Organize Sanayi Sitesi başta olmak üzere bütün sanayi bölgeleri ve bütün işletmeler yangının ve afetin sonuçlarının ne kadar büyük olduğunu anlasınlar. Bu ve bunun gibi doğal afetlerden korunacak tedbirli alanları oluşturalım. Koridorların yangın merdivenine çıkışının olması lazım. Duvarların yangına dayanıklı olması lazım. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dükkanların içerisindeki yangın detektörleri aktif çalışması ve hesaplamaları çok iyi yapmamız lazım. Bunların yetkin insanların gözetiminde planlı ve projeli olarak takdim edilmesi gerekir" dedi.



"Bilinçli projeler yapılırsa başarılı olur"



Deprem anındaki toplanma alanlarına dikkat çeken Gülaçar, "Tüm işletmelerin deprem anlarında toplanma alanlarının olması lazım. Bizim burada 3 alanda toplanma alanlarımız mevcut. Sığınaklarımız son derece uygun dolayısıyla işletmelerdeki yangın merdivenlerinin çıkış yerleri son derece uygundur. Ancak mümkün mertebe yangın duvarları oluşturarak duvar ve dış cephelerin yangın esnasında kendi içinde yangını bitirebilmesi demektir. Bilinçli projeler yapılırsa bu başarılı olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL