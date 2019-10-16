(Özel) Üç çocuğu için mücadele eden fedakar anne:

İstanbul Bahçelievler'de bir anne, Gaziantep'ten getirdiği ürünleri satarak biri yatalak üç çocuğuna bakmaya çalışıyor. Çocukları için mücadele eden anne Samiye Yıldız, "Tek başıma mücadele ediyorum. Sadece benim istediğim ürünlerim satılsın, ben çocuklarıma ekmek alayım yeter" dedi.



Gaziantep'ten İstanbul'un Bahçelievler ilçesine gelen Samiye Yıldız, biri yatalak 3 çocuğuna bakmak için mücadele ediyor. Eşi tarafından terk edildikten sonra yalnız başına kalan Yıldız, çocuklarının tedavisi için İstanbul'a geldi. Yıldız, biri yatalak, biri de diyabet hastası olan kızları için memleketinde yaptığı ürünleri satarak evine para getirmeye çalışıyor.



"Tek başıma mücadele ediyorum"



Üç tane çocuğunun olduğunu, ikisinin sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyen Samiye Yıldız, tek başına mücadele ettiğini belirterek, "Gaziantep'ten buraya çocuğumun tedavisi için geldim. Hayat şartları çok zor olduğundan yazları Gaziantep'e giderek organik ürünleri kendi başıma yapıyorum. Ayakta durabilmek için ben bunları kendi evimde hazırlayarak, içli köfte, mantı, ekmek, yufka, salça, pul biber yaparak geçim sağlamaya çalışıyorum. Üç tane çocuğum var, biri yatalak, biri de diyabet hastası 23 yaşında. Tek başıma mücadele ediyorum. Sadece benim istediğim ürünlerim satılsın, ben çocuklarıma ekmek alayım yeter" dedi.



Üç çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren Samiye Yıldız'ın ürünlerini satması için komşuları da yardımcı olmaya çalışıyor. - İSTANBUL