Üye Girişi
Özel uçakta kokain taşınması soruşturmasında 7 şüpheli serbest kaldı - Son Dakika

Özel uçakta kokain taşınması soruşturmasında 7 şüpheli serbest kaldı

30.12.2021 20:23
Özel uçakta kokain taşınması soruşturmasında 7 şüpheli serbest kaldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Brezilya'da Türkiye merkezli ACM Airlines şirketine ait özel uçakta 1.3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Brezilya'da Türkiye merkezli ACM Airlines şirketine ait özel uçakta 1.3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Brezilya'da ağustos ayında bir İspanyol tarafından kiralanan Türkiye merkezli ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçaktaki 24 bavulda bin 304 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 7 şüpheliden N.Ö.B. ve F.R.B. serbest bırakılırken, şüpheli Ş.Ö. tutuklama, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, 5 şüphelinin tamamının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

İspanya vatandaşı Angel Alberto Gonzalez Valdes tarafından kiralanan ve 4 Ağustos'ta Brezilya'dan Brüksel'e gitmek üzere yola çıkan ACM Airlines şirketine ait özel uçakta Fortaleza Uluslararası Havaalanında yapılan kontrolde 24 bavul içerisinde 1 ton 304 kilogram kokain bulunmuştu.

Bunun üzerine, Türk pilot V.D. ile yolcu Valdes gözaltına alınmış, Brezilya adli makamlarınca tutuklanan Valdes, yargılama aşamasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede 24 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 ay tutuklu kalan pilot V. D. ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmiş, bir süre sonra da hakkındaki suçlamalardan beraat etmişti.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Havalimanından 26 Aralık'ta Türkiye'ye giriş yapan şüpheli pilot V. D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Başsavcılığın talimatı üzerine dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ACM Airlines Özel Havacılık Şirketi yetkililerinden Ş.Ö ve L.Ö ile A.B.B, F.R.B, B.K.Ö. ve N.Ö.B'nin yakalanması için operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden, emniyetteki işlemleri tamamlanan Türk pilot V.D Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

V. D'nin ifadesinde, uyuşturucularla bir ilgisi olmadığını ve valizleri araması gereken kişilerin havalimanının güvenlik birimleri olduğunu savunduğu öğrenilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, V. D'nin tutuklanmasına karar vermiş, M.Ö de soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınarak şüpheli sayısı 8'e yükselmişti.

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Küçükçekmece, Türkiye, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel uçakta kokain taşınması soruşturmasında 7 şüpheli serbest kaldı - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih netleşti Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih netleşti         
20:18
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53

Son Dakika Haberleri
20:07 Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek
20:07 Antalya'daki fırtına canlı yayın yapan muhabire zor anlar yaşattı
19:22 Son Dakika! Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi
19:12 Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi
18:31 Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor
18:24 Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı
18:22 Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim DeAndre Yedlin oldu
18:04 Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi
17:57 Rüşvet alırken yakalanan vergi dairesi müdürü tutuklandı
17:33 AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 20:29:23. #1.13#
SON DAKİKA: Özel uçakta kokain taşınması soruşturmasında 7 şüpheli serbest kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement