Son Dakika Haberleri: (Özel) Uçurumda Drone kurtarma operasyonu
Son Dakika Güncel (Özel) Uçurumda Drone kurtarma operasyonu

(Özel) Uçurumda Drone kurtarma operasyonu

3 saat önce

Karabük'ün tanıtım filmini çeken 2 arkadaş, kullandıkları Drone uçurumda ağaçlara takılı kalınca kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

(Özel) Uçurumda Drone kurtarma operasyonu, System.String[]

Karabük'ün tanıtım filmini çeken 2 arkadaş, kullandıkları Drone uçurumda ağaçlara takılı kalınca kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Drone'u bulduklarında sağanak yağmura yakalanan arkadaşlar çektikleri tüm zorlukları ve yağmurda yıldırım düşme anını kameraya kaydetti.


Uçuruma zorla tırmanıp Drone'u arkadaşı ile birlikte bulan Cemil Belder yaşadıkları zorlukları kask kamerasında kayıt altına aldı. Karabük'ün tanıtım filmini çekerken bir treni görüntüleyen Belder'in kullandığı Drone uçurumda ağaçlara takıldı. Kaybolan Drone'u hemen arkadaşı ile birlikte aramaya başladılar. Uygulama üzerinden son görüldüğü konuma giden ekip dronun uçurumun kenarında ağaçta olduğunu gördü. Belder ve arkadaşı, arama kurtarma ve afet acil yardımları bilgileri olduğu için yardım çağırmadan Drone'u kurtarmak için uçuruma tırmandılar. Drone'u bulduktan sonra yağmur şiddetini arttırdı. Belder, arkadaşına üzerindeki yeleği çıkartıp Drone'un üzerine sarmasını söyledi. Sağanak yağmurun altında ıslanan ikilinin Drone kurtarma operasyonunda yaşadıkları zorluklar kameraya yansıdı. Yoğun yağmurla birlikte şimşek çaktığı o anlarda kask kamerası tarafından kayıt edildi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:07 Kaynak: İHA
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