(Özel) Uludağ'da otomobil çarptı...Yaralı tilkiyi böyle kurtardılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Uludağ'da otomobil çarptı...Yaralı tilkiyi böyle kurtardılar - Son Dakika

(Özel) Uludağ'da otomobil çarptı...Yaralı tilkiyi böyle kurtardılar

6 saat önce

Uludağ'ın zirvesinde yaralı olarak bulunan tilki tedavi altına alındı.

(Özel) Uludağ'da otomobil çarptı...Yaralı tilkiyi böyle kurtardılar, System.String[]

Uludağ'ın zirvesinde yaralı olarak bulunan tilki tedavi altına alındı.


Uludağ Milli Parkı içerisinde bir aracın çarpması sonrası yaralanan tilki, Karayolları ekipleri tarafından yol kenarında bulundu. Bir ağacın kovuğuna taşınan tilki için Tarım Orman Bakanlığı Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Tilkinin bulunduğu alana gelen ekipler, file ile tilkiyi aldı. Sakinleştirici ve ağrı kesici iğne yapılan tilki, kafese konularak Karacabey Celal Bayar Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan tilkinin daha sonra ormana salınacağı açıklandı. - BURSA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
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