Son Dakika Haberleri: Özel Ümit Hastanesi "Eskişehirspor Marşları" konseri düzenliyor
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Özel Ümit Hastanesi "Eskişehirspor Marşları" konseri düzenliyor

13 dakika önce

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri, geliri Eskişehirspor'a kalacak "Eskişehirspor Marşları" konseri düzenliyor.

Özel Ümit Hastanesi

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri, geliri Eskişehirspor'a kalacak "Eskişehirspor Marşları" konseri düzenliyor.


Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Kadın Hastalıkları Doktoru Op. Dr. Mesut Taşkeli, Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel, "Tükenmemiş nefeslere" sloganı ile hayata geçirilecek proje hakkında bilgi verdi. Konserin 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de ETO TÜYAP Fuar Merkezi, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini belirten, Op. Dr. Mesut Taşkeli, "Şehrimizin değerlerinden olan Eskişehirspor'a destek olmak için Özel Ümit Hastaneleri kadın çalışanlarının düzenlediği, Eskişehirspor Marşları konserimize tüm Eskişehirspor sevenleri bekliyoruz. 20 TL'den satışa çıkacak biletler Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Batıkent, Vişnelik ve Tıp Merkezi'nde, Biletinial'da satışa çıkacak" dedi.


Etkinlikte Eskişehirspor marşlarından sürprizlerin de olacağını belirten Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, "Konser öncesi bando Es Es de sahne alacak. Konserin şefliğini Mustafa Demir yapacak, ekibimizde 26 korist yer alacak. Futbolcular da konserimize katılacak. Efsane futbolcular ve Amigo Orhan'ı da davet edeceğiz" diye konuştu.


Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşcı da, Özel Ümit Hastaneleri'nin Eskişehirspor'un her zaman yanında olduğu için tüm çalışanlara ve yönetime teşekkür ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Halkla İlişkiler, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
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