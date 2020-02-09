(Özel) Ümraniye'de hırsızlık yaptı, Fatih'te yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Ümraniye'de hırsızlık yaptı, Fatih'te yakalandı - Son Dakika

(Özel) Ümraniye'de hırsızlık yaptı, Fatih'te yakalandı

6 saat önce

Ümraniye'de gece bir iş yerine girerek hırsızlık yapan genç, Fatih'te kendisinden şüphelenerek durduran bekçi tarafından yapılan aramada yakayı ele verdi.

(Özel) Ümraniye'de hırsızlık yaptı, Fatih'te yakalandı, System.String[]

Ümraniye'de gece bir iş yerine girerek hırsızlık yapan genç, Fatih'te kendisinden şüphelenerek durduran bekçi tarafından yapılan aramada yakayı ele verdi. İş yerinden aldığı 78 bin TL ve 1 adet silahla yakalanan gencin o anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 4 Şubat tarihinde Ümraniye Atatürk Mahallesi Paşadayı Çıkmazı Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan kafenin önüne gelen Abdullah M. (15) ile Sedat B. (13) bir süre keşif yaptı. Ardından kafeye giren şahıslar, kafeden 78 bin 350 TL'yi alarak dışarı çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrılan gençlerden Abdullah M., daha sonra Fatih'e geldi. Sabah saatlerinde Fatih Çarşı Mahallesi'nde devriye atan gece bekçileri tarafından durdurulan Abdullah M.'ye GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan GBT sorgulamasında herhangi bir suç kaydı olmadığı belirlenen Abdullah M.'nin şüpheli hareketleri üzerine sırtındaki çantada yapılan aramada 78 bin 350 TL, 1 adet tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Bekçiler tarafından sağlık kontrolüne götürülen Abdullah M., yaşının küçük olması nedeniyle Fatih Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.


Yaşları 13 ile 15 olan iki çocuğun hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Ümraniye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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