Son Dakika Haberleri: Özel Üniversitede Yangın

Özel Üniversitede Yangın

57 dakika önce

Trabzon'un Yomra ilçesinde sabah saatlerinde özel bir üniversitede yangın çıktı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde sabah saatlerinde özel bir üniversitede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Sabah, Trabzon, Yomra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı

Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı İran Safranının Kilogramı 70 Bin Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 10:48:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Üniversitede Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]