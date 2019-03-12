Özel Üniversitede Yangın
57 dakika önce
Trabzon'un Yomra ilçesinde sabah saatlerinde özel bir üniversitede yangın çıktı.
Trabzon
'un Yomra
ilçesinde sabah saatlerinde özel bir üniversitede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
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