(Özel) Üniversiteli gençler kurdukları toplulukla 7 ülkede 30 bin mazlumun yardımına koştular - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri tarafından geçen sene 'Sosyal Sorumluluk Topluluğu' olarak kurulan, kısa süre önce de derneğe dönüşerek isim değişikliğine giden Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği, son bir senede 7 ülkede toplam 30 bin mazlumun yardımına koştu.



Lise yıllarından bu yana arkadaş olup çeşitli insani yardım faaliyetlerinde aktif olarak yer alan ve üniversite hayatlarını da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde beraber devam ettiren Mücteba Bektaş ve Emre Kılıç, arkadaşlarıyla beraber yaptıkları istişareler sonucu üniversitede bir insani yardım topluluğu kurmaya karar verdiler. Geçen sene kurulup, 'Sosyal Sorumluluk Topluluğu' adıyla yerel düzeyde insani yardım faaliyetlerine başlayan grup, işlerin büyümesi sonrası kısa süre önce dernekleşmeye karar verdi. Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği adını alan ve toplam 7 yönetim kurulu üyesi ile yoluna devam eden topluluk, yardımlarını Çanakkaleli iş adamları, hayırsever öğretmen ve öğrencilerden aldıkları bağışlarla gerçekleştiriyor. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Benin, Togo, Suriye, Filistin, Sudan, Kosova ve Bangladeş'teki Arakan kampı da dahil olmak üzere toplam 7 ülkeye erzaktan giyime kadar pek çok farklı alanda yardım götüren ve 30 bin mazluma ulaşan genç üniversiteler, yeni projelerle farklı coğrafyalarda Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini dile getirdiler.



"Önce yerelde başlayıp daha sonra uluslararası alanda hizmet vermeye başladık"



Faaliyetleri hakkında bilgiler veren ve topluluğun kuruluş sürecini kısaca özetleyen Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Başkanı Mücteba Bektaş, "Bundan yaklaşık 4-5 sene önce arkadaşlarımız beraber lisedeyken insani yardım çalışmalarının içerisinde yer alıyorduk. Devamında bu işi daha geniş kitlelere nasıl yayabiliriz diye konuşmaya başladık. Sürekli toplantılar yapıyorduk. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bir topluluk kurma aşamasına geçtik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 'Sosyal Sorumluluk Topluluğu' adında bir kulüp kurduk. Öncelikle yerelde başlayıp daha sonra uluslararası alanlarda hizmet etmeye başladık. Duyarlı Çanakkale halkının destekleri, üniversitemizin destekleri ve genç arkadaşlarımızla beraber bunu yaptık. Üniversitemizde Türkiye'nin her yerinden hatta uluslararası anlamda öğrencilerle buluşup tanışma imkanımız vardı. Bunu hemen değerlendirelim dedik" ifadelerini kullandı.



"7 ülkede 30 bin kişiye insani yardım ulaştırdık"



Topluluklarının genç öğrenciler tarafından kurulduğunu ancak bugün her yaştan insanın gönüllü olarak görev yapmak için kendilerine geldiğini vurgulayan Başkan Bektaş, "Geçen seneden bu yana kadar 7 ülkede 30 bin kişiye insani yardım ulaştırdık. Afrika'da, Suriye'de, Balkanlar'da, Ortadoğu'da din, dil, ırk, siyasi görüş farkı gözetmeden ulaşabildiğimiz her kesime ulaşmaya çalıştık. Biz bu yola genç arkadaşlarla çıktık fakat bugün artık Ardahan'dan, Ağrı'dan, Erzurum'dan, Trabzon'dan 50-60 yaşında ağabeylerimiz, dedelerimiz bile işin içerisinde yer alıp gönüllümüz olmak istiyorlar. Tüm gönül dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz. Biz bu işin içinde genç arkadaşlarımızın yer almasını çok önemsiyoruz. Çünkü gençlerin heyecanıyla, gücüyle, dinamikliğiyle, cesaretiyle burada olması bizim için çok önemli. Afrika'da su kuyuları açıp, buradaki kardeşlerimizin temel ihtiyacı olan ve en büyük sıkıntıları olan su sıkıntısına bir nebze de olsa çözüm buluyoruz. Afrika'nın farklı yerlerinde bulunan yetimhanelerdeki kardeşlerimizle bir araya gelip onlara ağabeylik, ablalık yapıyoruz. Meseleyi şöyle de görmek lazım; Çanakkale'den, ecdat kanları ile sulanmış bu topraklardan yola çıkarak farklı kıt'alara gönül köprüsü kuruyoruz. Biz yola çıkarken 'Her şey bir tebessüm için' dedik. Bu sloganla yola çıktık ve bugün yine bu sloganla devam ediyoruz. İnşallah zamanla daha da büyüyerek mazlumların gönlüne neşe serpmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE