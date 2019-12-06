Son Dakika Haberleri: (Özel) Ünlü dizi oyuncusu Taksim'de polis kontrolüne takıldı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Ünlü dizi oyuncusu Taksim'de polis kontrolüne takıldı - Son Dakika

(Özel) Ünlü dizi oyuncusu Taksim'de polis kontrolüne takıldı

7 saat önce

Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uğur Yıldıran, Taksim'deki Kurt Kapanı-19 uygulamasında polis kontrolüne takıldı.

(Özel) Ünlü dizi oyuncusu Taksim'de polis kontrolüne takıldı, System.String[]

Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uğur Yıldıran, Taksim'deki Kurt Kapanı-19 uygulamasında polis kontrolüne takıldı. Yıldıran'ın burnundaki yara ise dikkat çekti.


Emniyet güçlerince il genelinde gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-19" uygulaması kapsamında polis, Taksim'de şüpheli araçlar üzerinde denetleme yaptı. Uygulama esnasında durdurulan bir otomobilin içerisinden Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran çıktı. Ünlü oyuncunun içinde bulunduğu araçta yapılan aramanın ardından polis ekipleri Uğur Yıldıran ile fotoğraf çektirdi.


Yıldıran'ın burnundaki yara dikkat çekti


Polisin kendisiyle fotoğraf çektirmesinin ardından otomobile binen ünlü oyuncunun burnundaki yara bandı gözlerden kaçmadı. Yıldıran, "Burnunuza ne oldu?" sorusuna, "İş kazası" yanıtını vererek arkadaşının kullandığı otomobille oradan ayrıldı. - İSTANBUL

Taksim, Çukur, Polis

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:23 Kaynak: İHA
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