(Özel) Üst geçidi kullanmayan üniversiteli gence yurt yolunda araba çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Üst geçidi kullanmayan üniversiteli gence yurt yolunda araba çarptı - Son Dakika

(Özel) Üst geçidi kullanmayan üniversiteli gence yurt yolunda araba çarptı

6 saat önce

Esenyurt'ta birkaç metre ötedeki yaya üst geçidini kullanmayan üniversite öğrencisi Abdülsamet Y., okul çıkışı yurdunun önünde araba çarpması sonucu yaralandı.

(Özel) Üst geçidi kullanmayan üniversiteli gence yurt yolunda araba çarptı, System.String[]

Esenyurt'ta birkaç metre ötedeki yaya üst geçidini kullanmayan üniversite öğrencisi Abdülsamet Y., okul çıkışı yurdunun önünde araba çarpması sonucu yaralandı. Kazanın hemen ardından da yayaların üst geçit yerine araç yolunda karşıdan karşıya geçmesi dikkat çekti.


Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Esenyurt Hadımköy TEM bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Abdülsamet Y.(24) okul çıkışı yurduna dönüyordu. Yolun karşısında bulunan yurda gitmek için araç yolunu kullanan Y.'ye 34 DV 4454 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın ön camı kırıldı. Bu sırada yoldan geçen polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine yaralı genç için ambulans çağrıldı. Kafasına aldığı darbe ile şoka giren üniversiteli genç Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaya üst geçidi birkaç metre ötede


Yaşanan kazanın bulunduğu yere birkaç metre mesafede ise yaya üst geçidi olması dikkat çekti. Yaya üst geçidinin bulunmasına rağmen insanların hızla akan cadde trafiğinde karşıdan karşıya geçmeye devam ettikleri görüldü.


Öte yandan tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken aynı yerde benzer kazaların olduğu da görülüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:03 Kaynak: İHA
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