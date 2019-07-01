(Özel) Uyuduğu çimleri sulayan belediye işçisini darp etti

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Uyuduğu çimleri sulayan belediye işçisini böyle darp etti

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor

Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor?