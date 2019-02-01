Son Dakika Haberleri: Özel Uzay Araştırma Şirketlerindeki Sorunlar Uzay Endüstrisinin 2. Aşamaya Girdiğini Gösteriyor

Özel Uzay Araştırma Şirketlerindeki Sorunlar Uzay Endüstrisinin 2. Aşamaya Girdiğini Gösteriyor

1 saat önce

Stratolaunch Systems, uzay rampaları ve uzay taşımacılığı konusundaki çalışmalarını askıya aldı.

Özel Uzay Araştırma Şirketlerindeki Sorunlar Uzay Endüstrisinin 2. Aşamaya Girdiğini Gösteriyor, System.String[]
ABD ve Sovyet Rusya arasındaki çekişmeyle birlikte uzay çalışmaları büyük bir ivme kaydetti. 90'lı yıllardan bugüne kadar uzay çalışmalarını büyük ölçüde SapaceX ve Stratolaunch Systems Corp. gibi şirketler devraldı. Ancak büyük uzay şirketlerinden bir tanesinin çalışmalarını durdurmasıyla soru işaretleri artmaya başladı.




Stratolaunch Systems Corp. aldığı son kararla birlikte uzaya teçhizat ve mürettebat götürecek olan uçağını artık geliştirmeyecek. Uzaya mürettebat ve yük taşıyacak olan diğer şirketlerden de pek iç açıcı haberler gelmiyor.

SpaceX ve Virgin Galactic, şirket maliyetlerini yeniden düzenleyecek

İki hafta önce, kurucu Paul Allen'ın ölümüyle birlikte, Stratolaunch şirketinin başına geçen varisleri aynı şekilde tutkulu değil. Şirket varisleri, tüm motivasyonunu ve kaynaklarını daha az maliyetli alanlara kaydıracak. Uzay roketleri geliştiren firmalar ne kadar tutkulu olursa olsun dünya piyasasını çok da atlatamıyor.



Fırlatma platformu - Stargazer L-1011 gibi projelerde de yer alan Stratolaunch Systems, daha çok fırlatma rampaları ve uçak roketleri ile ilgili çalışmalar yürütüyordu. Bugün ise hedefinden uzaklaşmaya başlıyor.

SpaceX, Virgin Galactic ve Blue Origin gibi şirketler uzay taşımacılığı konusunda mesafe kaydetmeyi başardı. SpaceX her ne kadar uzaya uydu taşıma operasyonları gerçekleştirse bile, asıl hedefi Mars turizmini başlatmak. Ancak şu noktada hedefi Elon Musk'ın tutkusuna bağlı.




Musk öldükten sonra şirket yine aynı tutkuyla devam etmeyebilir. Uzay şirketlerinin bireysel motivasyonla güdülenmesi, Stratolaunch gibi şirketlerin yaşadığı problemleri ortaya çıkarabilir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:50 

Teknoloji
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