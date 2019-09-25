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(Özel) Üzerindeki tişört hayatını değiştirdi

36 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde lambalarda üzerinde ilçe emniyet müdürlüğü tarafından bastırılan tişörtle su satarken fark edilen 11 yaşındaki kıza emniyet sahip çıktı.

(Özel) Üzerindeki tişört hayatını değiştirdi, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde lambalarda üzerinde ilçe emniyet müdürlüğü tarafından bastırılan tişörtle su satarken fark edilen 11 yaşındaki kıza emniyet sahip çıktı. Korkmaması için sivil bir memur eşliğinde emniyete götürülen küçük kıza okul kıyafetleri alan ekipler, kızın ailesinden ve öğretmenlerinden de söz aldı.


Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğünün hemen üstünde bulunan Eğitim Caddesi'nde trafik lambalarında üzerinde Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü yazılı tişörtle su satan 9 yaşındaki Elif T.'yi ilçe emniyet müdürü fark etti. Küçük kız "korkup kaçmasın" diye müdahale etmeyen müdür, sivil ve resmi kıyafetli iki bayan memuru göndererek minik kızı su sattığı yerden aldırdı.


Bursa'da trafik lambalarında su satan 9 yaşındaki Elif T.'nin hayatı kendisini fark eden İlçe Emniyet Müdürü sayesinde değişti. Küçük kız nazikçe satış yaptığı trafik ışıklarından alınıp Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada emniyet personeli, Elif'e okul kıyafeti ve ders kitapları aldı. Ailesiyle de görüşülen küçük kız bundan sonra su satmayacak, okula gidecek. Elif'in öğretmenleri ile de görüşen polis ekipleri, küçük kızın sokakta çalışmaması için gerekli bütün tedbirleri aldı.


Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü yazılı tişörtle su satan minik Elif'in babasının kazancının az olması nedeniyle kendisine ve kardeşine oyuncak alamadığı için su sattığı öğrenildi. Elif'in 1 yılda su satarak kazanacağı parayı harçlık olarak kendisine veren polis yetkilileri, zaman zaman Elif'i ziyaret ederek okula gidip gitmediğini kontrol edecek. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
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