(Özel) Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

(Özel) Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada

6 saat önce

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Uzman Çavuş Murat Kurt'un hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

(Özel) Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada, System.String[]

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Uzman Çavuş Murat Kurt'un hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Esenyurt Hadımköy Tem Bağlantı Yolu'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yolda seyreden araç sola doğru dönüş yapan kamyonete çarptıktan sonra cadde üzerinde turladı. Araçta bulunanlardan Uzman Çavuş Murat Kurt kazada ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere başlarken, kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasında


Görüntülerde, binek aracın cadde üzerinde hızla gittiği, bu sırada sola dönüş yapan kamyonete çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise çarpmanın etkisi ile aracın olduğu yerde birkaç kez tur atması yer alıyor. - İSTANBUL

Murat Kurt, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
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