(Özel) Vali Günaydın:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Kayak Merkezi'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Kayseri'deki turizmi 12 aya yayacağız" dedi.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Burada İHA'ya açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, Erciyes Kayak Merkezi'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Her geçen günde yaptığımız çalışmalar ile gelen yerli ve yabancı turist sayısında ok ciddi artışlar oluyor. Tabi ki bu tesislerin ilk yapımında büyük katkısı olan Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye de teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü bugünleri görerek yapılan bir yatırım, ciddi bir yatırım. Bu yatırım ve tesisler yapılırken, dünyanın önemli merkezlerine gidilmiş, oradaki projeler yerinde görülmüş, ilimize ve ülkemize böylesine güzel bir tesis kazandırılmış. Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turist sayısında hem ülke bazında hem de sayısal olarak ciddi artışlar var. Örneğin geçen yıl charter seferleri ile Polonya, Ukrayna ve Rusya'dan kayakseverler geliyorken, bu sene bunlara Çekya ve Belarus'ta eklendi. 5 ülkeden direk olarak bu ülkelerden Kayseri'mize charter seferleri ile turistler gelip kayak merkezinde kayak yapıyorlar. Bu çok önemli. Biz Kayseri olarak sadece kış turizmi açısından değil, yaz turizmi ve diğer turizm açısından da son derece önemli bir potansiyele sahibiz. Yapılan çalışmalarla son zamanlarda yaptığımız belediyeler ile diğer sivil toplum örgütleriyle valiliğimizin yapmış olduğu çalışmalar ile yavaş yavaş meyveleri topluyoruz" ifadelerini kullandı.



Kayseri'de turizmi 12 aya yayarak, turizmi de çeşitlendirmek için çalıştıklarını kaydeden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şunları söyledi:



"2019'un Ocak ayı içerisinde yerli ve yabancı gelen turist sayısı 38 bin civarındayken, bu senenin Ocak ayında 69 bine yakın yerli ve yabancı turist ve yaklaşık yüzde 80'lik bir artışla çok önemli bir artış kaydedilmiş. Bu çok önemlidir. Biz bunu görüyoruz, buna seviniyoruz ama yeterli değil diyoruz. Çok daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var. Çok daha iyi noktalara Kayseri'mizi taşıyacak potansiyelimiz var. Yine belediyelerimizle, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve sivil toplum örgütlerimizle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçen sene ilimize Ocak ayında gelip konaklayan yabancı turist sayısı 6 bin civarındayken, bu sene Ocak ayında 12 binin üstüne çıkmış. Bu rakamlar ciddi rakamlar. İlimiz ve ülkemiz açısından çok önemli rakamlar. Şubat'ın ilk 15 günlük rakamlarını da biliyorum. Geçen seneyle karşılaştırdığımız zaman ilk 15 günde de yabancı turist sayısında çok ciddi artışlar var. İnşallah bu böyle devam edecek. Biz Kayseri'mizde turizmi 12 aya yayarak, turizmi çeşitlendirerek hem Kayseri'mizin ekonomisine hem de ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak noktaya getireceğiz." - KAYSERİ