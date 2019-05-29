Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) VAPURDAN ATLAYAN ADAMI CAN SİMİDİYLE KURTARDI
Son Dakika Güncel Haber

(ÖZEL) VAPURDAN ATLAYAN ADAMI CAN SİMİDİYLE KURTARDI

1 saat önce

Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan bir kişi denize atladı.

(ÖZEL) VAPURDAN ATLAYAN ADAMI CAN SİMİDİYLE KURTARDI, System.String[]

Kadıköy- Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan bir kişi denize atladı. Denizde çırpınan kişiyi, yakınında bulunan teknedeki bir görevli, can simidi atarak kurtardı. Kıyıya çıkartılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kadıköy'den Eminönü'ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki Tuncay C., vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Denizde çırpınmaya başlayan adamın yardımına o sırada yakınında bulunan teknedeki görevli Ahmet Kemerbaşı yetişti. Teknedeki can simidini atan Kemerbaşı, onu denizden çıkartarak tekneye aldı. Tekneyle Kabataş İskelesi'ne götürülen Tuncar C.,  sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü.

DENİZDE GÖRDÜK KURTARMAK İÇİN CAN SİMİDİ ATTIK
Ahmet Kemerbaşı, "Vapurdan intihar amaçlı, bilinçli olarak kendisi atlamış. Biz denizde gördük ve kurtarmak için can simidi attık. Can simidini kullanarak tekneye aldık. Sonra da sahile getirdik" dedi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Denize atlayan Tuncay Cirit'in teknedeki görüntüsü
-Tuncay Cirit'in sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınması
-Tuncay Cirit'i kurtaran kişiyle röp.
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:37 Kaynak: DHA
Kadıköy, Eminönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 17:04:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) VAPURDAN ATLAYAN ADAMI CAN SİMİDİYLE KURTARDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]