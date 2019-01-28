Özel Vatan İlkokulu'ndan Anlamlı Sanat Gecesi

Okul öğrencilerinin kulüp faaliyetleri çerçevesinde dönem boyunca yaptıkları çalışmalar ve sanatsal etkinlikleri Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet içi Eğitim Enstitüsü'nde sergileyerek geceden elde edilen geliri bu yıl da Parıltı (Görmeyen çocuklara Destek Derneği'ne) bağışladılar.

Özel Ataşehir Vatan İlkokulu Sanat Gecesi açılış konuşmasını Okul Müdürü Selma Sandıkçı Çatan yaptı. Çatan; Bir ülkenin geleceğine yapılmış en büyük yatırım insanına özellikle de gençlerine yapılmış yatırımdır diyerek 4 yıldır öğrencilerimize STK'ları tanıtıp gönüllülüklerini esas alarak küçük destekleri bir araya getirerek bağış organizasyonları gerçekleştiriyoruz dedi.

Okul müdürünün konuşmalarının ardından okul korosunun söylediği şarkılar dinleyicilere keyifli anlar yaşatırken meddah, halk oyunları ,modern dans gösterilerive Parıltı Derneğinin görme engelli öğrencisinin şiirimisafirlerden tam puan aldı.

Gece de Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları,İlçe Milli Eğitim Şube müdürü,Gönüllülük Eğitmeni İnal Aydınoğlu ve Haberler.Com Ceosu Sümeyra Teymur'da yer aldı.

Gecenin sonunda Vatan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Dr. Turay Kesler tüm katılımcı ve paydaşlara ayrı ayrı teşekkür ederek Parıltı Derneği BaşkanıSn.Hale Bacakoğlu'na plaket takdim etti.

Sanat gecesi tüm öğrenci, öğretmen ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı ile son buldu.