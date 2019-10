(Özel) Vatandaşa sahte zeytinyağı uyarısı

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat, bilinmeyen yer ve internet ortamında alınan zeytinyağlarına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "İnternette bile bu işin sahteciliği başlamış. Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ruhsatı olan her ürünü güvenerek alabilirler" dedi.



Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat, hasadı devam eden zeytin ve zeytinyağına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara uyarıda bulundu. Sahte zeytinyağına karşı vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunan Ahlat, "Sahte zeytinyağını alan vatandaş çok iyi biliyor. Her şeyin bir değeri var. Siz bugün altının piyasasını bilirken, size yarı fiyatına biri altın teklif ettiğinde onu alıyorsanız onun sahte olduğunu biliyor olmanız lazım. Vatandaş gerçekten de bir ürünü nereden alacağını çok iyi biliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız görevlerini çok iyi yapıyor. Bugün vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ruhsatı olan her ürünü güvenerek alabilirler. Onun dışında internette bile bu işin sahteciliği başlamış. İnternetten ortamında bilmediğiniz yerlerden mal alırken, bunlara dikkat etmemiz lazım. Biz her zaman sahtekar ile tamahkar ilişkisine iyi bakmamız lazım. Yoksa vatandaşlar ürünün değerinden aşağısına bu ürünü alıyorsa mutlaka bir sahtecilik olduğunu bilerek alıyor. Ben burada sahtecilik yapana değil, sahte malı alana kızıyorum. 15 liraya zeytinyağı aldık diyorlar. Alamazsınız böyle bir rakam yok. Bunu aldıysanız sahtecilikle karşı karşıya geleceksiniz" diye konuştu.



"Türk zeytin ve zeytinyağı kalitesi dünyada çok önemli bir noktada"



Türkiye'de zeytinyağında raf ile üretici fiyatları arasındaki dengesizliğin azalmaya başladığına değinen Ahlat, "Raflarda fiyatların 20 lira ile 23 lira arasında görülmesi çok iyi rakamlar. Bunun altında olmayacağı gibi üstünde de olmaması gerekli. Çünkü bu ürünün maliyetlerini biliyoruz. Bu rakamın aşağı indirilmesi devletin elinde. Devlet bizim ürettiğimiz mallardan yüzde 8 KDV alıyor. Bunun alınmamasına ilişkin çeşitli çalışmaları yapıyoruz. Eğer KDV yüzde 8'lerden, yüzde 1'e inerse, raflarda 20 liralardan zeytinyağı satmaya başlayacağız. Biz Avrupa'ya, Avrupa Birliğinin kendi üyelerini korumak için yaptıkları bir anlaşma gereği zeytinyağı ihraç edemiyoruz. Avrupa birliği dışındaki bütün ülkelere zeytinyağı satabiliyoruz. Ülkece çok daha fazla ürün üretmeliyiz. Çok kaliteli zeytinler üretmeliyiz. Türk zeytin ve zeytinyağı kalitesi dünyada çok önemli bir noktada. Akhisar'da birçok firmamız dünyada ödül aldı. İleri dönük baktığımızda biz ihracatımızı arttıracağız ama bu hep kaliteyle oluyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Türk halkının daha duyarlı davranarak zeytinyağı tüketimini arttırmasını gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA