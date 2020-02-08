(ÖZEL) Vatandaşlardan duyarlılık örneği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (ÖZEL) Vatandaşlardan duyarlılık örneği - Son Dakika

(ÖZEL) Vatandaşlardan duyarlılık örneği

6 saat önce

Bahçelievler'de metro istasyonuna doğru giden kadın otomobilin çarpması sonucunda yaralanarak yere düştü.

(ÖZEL) Vatandaşlardan duyarlılık örneği, System.String[]

Bahçelievler'de metro istasyonuna doğru giden kadın otomobilin çarpması sonucunda yaralanarak yere düştü. Yağışlı havanın olduğu vakitte meydana gelen kazada vatandaşlar ve kadına şemsiye tutarak, ambulans gelene kadar başından ayrılmadı.


Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Yenibosna yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metroya doğru giden bir kadın yaya geçidinden geçtiği sırada, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil duramayıp kadına çarptı. Aracın çarpması sonucu kadın, yere yığıldı. Kadının yerde olduğunu gören vatandaşlar, hemen yardımına koştu. Hareketsiz kadının başında bekleyen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Başından bir saniye bile ayrılmadılar


Kazaya karışan otomobilin sahibi ve çevredeki vatandaşlar kaza sonucu yerde yatan kadını yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. Bir kişi araçların kontrolü geçmesini sağlarken, diğer vatandaşlarda kadının bilincini açık tutmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise yağan yağmur nedeniyle şemsiye tutu.


Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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