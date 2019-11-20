Son Dakika Haberleri: Özel ve kamu hizmetlerini tek bir uygulamada toplamak mümkün mü?
Son Dakika Dünya Özel ve kamu hizmetlerini tek bir uygulamada toplamak mümkün mü? - Son Dakika Dünya

Özel ve kamu hizmetlerini tek bir uygulamada toplamak mümkün mü?

6 saat önce

Dünyanın en akıllı kenti olmayı hedefleyen Dubai'de tüm devlet hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan "Dubai Now" adlı bir uygulama mevcut. Akıllı şehirleri kurarken verilerin gizliliğine dikkat ediliyor mu? View on euronews.

">

Dünyanın en akıllı kenti olmayı hedefleyen Dubai'de tüm devlet hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan "Dubai Now" adlı bir uygulama mevcut. Akıllı şehirleri kurarken verilerin gizliliğine dikkat ediliyor mu? View on euronews

Özel ve kamu hizmetlerini tek bir uygulamada toplamak mümkün mü?

Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e çağrı: Yasa dışı yerleşime son verin
İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini'ye karşı yeni halk hareketi: Sardalyalar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız Azil soruşturmasının kilit ismi tek tek anlattı: Ukrayna'ya baskı talimatını Trump verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 03:32:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel ve kamu hizmetlerini tek bir uygulamada toplamak mümkün mü?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]